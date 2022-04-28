Обеспокоенность рыбаков по ветсанэкспертизе донесла погранслужба

Проблемная для предприятий тема ветеринарно-санитарной экспертизы была поднята на совещании в Совете Федерации. Представитель пограничной службы сообщил, что пользователи боятся недобрать объемы лососей из-за лишних требований.

Совещание о подготовке к лососевой путине 2022 г. провела член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

На встрече обсуждалось, какие вопросы есть по предстоящему промысловому сезону и как их решить, сообщает корреспондент Fishnews. Пограничная служба ФСБ России при этом обратила внимание на опасения рыбаков. Пользователи водных биоресурсов беспокоятся, что недоосвоят объемы тихоокеанских лососей, обрисовал ситуацию замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Дмитрий Пильщиков.

«По их [рыбаков] оценкам, связаны они [опасения] с избыточными требованиями правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, то есть дублированием экспертизы как уловов, так и продукции. А также опасения по поводу достаточного количества сотрудников ветеринарной службы в местах нахождения уловов», — рассказал представитель пограничного ведомства.

Напомним, что приказ Минсельхоза России о новых правилах ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, предназначенных для переработки и реализации, вступил в силу с 1 марта. При этом еще на стадии подготовки выполнимость требований вызывала вопросы у рыбопромышленного сообщества в разных регионах. Предприятия рассчитывают получить разъяснения от Министерства сельского хозяйства по вопросам новых правил.

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