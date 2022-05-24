Список «одуемых» собираются сократить

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел заседание Совета по науке. Одним из вопросов стало изменение перечня квотируемых видов в ряде бассейнов — из списка планируют исключить 72 единицы запаса.

В заседании приняли участие директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, специалисты филиалов ВНИРО и представители отраслевых ассоциаций.

Неквотируемых прибавится

В Росрыболовстве напомнили: один из критериев вывода объекта из перечня видов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, — освоение ОДУ в течение последних трех лет менее 70% ежегодно.

«В бассейне реки Амур на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края виды водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, промыслом осваиваются ежегодно менее 70% от выделяемых объемов ОДУ. При этом уловы, как правило, смешанные, добыча ограничена на рыболовных участках. В то же время водные биоресурсы рассредоточены на большой акватории неравномерно, что не позволяет пользователям гарантированно осваивать выделенные квоты», — рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

По его информации, в озерах Республики Саха (Якутия) ежегодно не выбираются объемы ОДУ пеляди. В последние три года освоение в рамках промышленного рыболовства колебалось от 46% до 50%. Ожидается, что установление рекомендованного объема вылова будет способствовать более рациональному промыслу.

Илья Шестаков поддержал предложения. При этом он дал ряд поручений, в том числе проанализировать предыдущие решения по изменению перечня квотируемых видов.

«Когда мы выводим из ОДУ тот или иной объект промысла, наша основная задача — увеличение их добычи. При малом освоении и наличии ресурса надо дать больший доступ всем желающим. Особенно сегодня мы не можем себе позволить недоосвоение запасов», — отметил глава Росрыболовства.

Крабовые ОДУ оставят прежними

Участники совета также рассмотрели корректировки общедопустимых уловах крабов в Дальневосточном бассейне в 2022 г. Речь шла о лимитах вылова краба-стригуна опилио в Западно-Беринговоморской зоне и краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне.

Несмотря на рост запасов, ученые предложили сохранить установленные ранее объемы ОДУ опилио и бэрди на уровне 2 тыс. тонн и 2,12 тыс. тонн соответственно, сообщили в пресс-службе ФАР. Инициатива была проработано по инициативе Ассоциации добытчиков краба.

«Основной промысел этих видов в данных районах идет в первом полугодии. Во втором полугодии складывается неблагоприятная промысловая обстановка. Кроме того, краб в этот период, по словам представителя ассоциации, имеет «менее товарное» качество, и основной флот переключается на добычу камчатского краба, путина которого как раз начинается в сентябре. Учитывая, что крабы являются долгоживущими видами, отказ от промыслового изъятия в 2022 году, не приведет к потере этих урожайных поколений, промысловый запас может быть освоен в 2023-2024 году», — обратили внимание в Росрыболовстве.

Илья Шестаков поддержал решение сохранить действующие величины ОДУ крабов.

Лимиты минтая хотят увеличить

На заседании также обсудили и поддержали корректировки ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах. Планируется увеличить общие допустимые уловы до 612 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно.

Фото пресс-службы Росрыболовства.

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