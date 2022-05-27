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Рыбный промысел у берегов Сахалина

Сахалин призывает «ускорить» правила промысла

Правилам рыболовства нужно обеспечить оперативный порядок вступления в силу — чтобы не страдали ни бизнес, ни природные ресурсы, отмечают в профильном агентстве Сахалинской области.

Согласно российскому законодательству, положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу с 1 марта или с 1 сентября. Но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования. Под эту норму подпадают и бассейновые правила рыболовства.

В результате такие временные рамки не позволяют оперативно регулировать промысел. Так, в апреле в Минюст внесли новые правила рыболовства для Дальнего Востока, но они вступят в силу только с сентября. При этом Росрыболовство и отраслевое сообщество рассчитывали, что документ заработает к лету — к началу лососевой путины.

О необходимости обеспечить более быстрое изменение в правила заявляли и Минсельхоз, и один из самых «рыбных» регионов — Сахалинская область, сообщает корреспондент Fishnews.

«Оперативный выход обновленных правил для Дальневосточного бассейна очень важен. С одной стороны, такие задержки мешают быстро ввести необходимые ограничения, чтобы сберечь рыбные запасы, с другой — не позволяют осваивать ресурс, который, возможно, планировалось ввести в промысел на основании научных данных. В итоге могут пострадать и природа, и экономика», — обратил внимание руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Власти региона предлагают вывести правила рыболовства из-под общего регулирования по срокам вступления в силу. Эту позицию полностью разделяют рыбаки Сахалина и Курил.

Сейчас соответствующая поправка погружена в законопроект о цифровых разрешениях на вылов и электронном промысловом журнале (ЭПЖ). Госдума планирует рассмотреть документ во втором чтении 7 июня.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовствосахалин
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