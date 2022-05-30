Колыма опасается срыва лососевой путины из-за ВСЭ

Рыбодобывающие предприятия Магаданской области заявили о неисполнимости требований новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы с учетом специфики лососевой путины. Бизнес и контролирующие органы отметили, что вопрос требует немедленного решения.

Рыбопромышленники Магаданской области провели рабочую встречу с представителями погранслужбы, Охотского территориального управления Росрыболовства, регионального департамента рыбного хозяйства, Магаданского филиала ВНИРО, межрайонной природоохранной прокуратуры и управления Россельхознадзора. На совещании обсудили вопросы предстоящей «красной» путины. Основной темой стали требования новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы уловов и рыбной продукции.

«Предприятия рыбодобывающей отрасли Магаданской области высказали мнение о неисполнимости требований правил с учетом специфики организации промысла в отдаленных и труднодоступных районах, где расположены рыболовные участки», — сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Было отмечено, что применение новых правил является проблемой для всего дальневосточного региона в преддверии лососевой путины, и этот вопрос требует скорейшего решения.

Напомним, о сложностях с правилами ВСЭ рыбопромышленники, включая бизнес Магаданской области, заявляли еще в начале апреля на Дальневосточном научно-промысловом совете. Отраслевые объединения не раз поднимали проблему, в том числе на площадке Fishnews Online. Рыбакам до сих пор непонятно, как исполнять требования документа.

В Магаданской области промышленная «красная» путина должна стартовать с 30 июня. Для региона прогнозируется в общей сложности освоение 4,46 тыс. тонн тихоокеанских лососей — по всем видам рыболовства.

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