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Вопросы ветоформления рыбы и рыбопродукции обсудили на конференции Fishnews Online

Успеть к путине: предприятия продолжают задавать вопросы по ветсанэкспертизе

Вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев поручил снять избыточные барьеры в сфере ветоформления рыбы. Одна из важнейших точек приложения сил — новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Тема административных барьеров стала одной из ключевых на совещании по рыбной отрасли, которое в марте проводил во Владивостоке вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, говоря о вопросах ветеринарного оформления, отдельно остановился на новых правилах ветеринарно-санитарной экспертизы. Документ вступил в силу с 1 марта. Минсельхоз дал разъяснения по нему, но вопросов еще остается множество.

То, что предприятия получили ответ на вопрос: надо ли проводить ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы перед заморозкой на своем же производстве, — уже большой прорыв, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Но нет ясности со множеством других производственных процессов: как быть, если уловы от одной компании принимают на переработку суда другой компании; как быть с рыбной мукой и жиром и т.д. — добавил руководитель АРСО на конференции Fishnews Online. О поступающих вопросах рассказали и в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

Требования не должны привести к остановке промысла, особенно болезненным в нынешних условиях является и рост нагрузки на производителей.

Очень важно реализовать в ветеринарном оформлении риск-ориентированный подход — эту задачу также поставил Юрий Трутнев, обратил внимание Максим Козлов.

Тема ВСЭ была поднята на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета: выступали представители рыбной промышленности Сахалинской, Магаданской областей, Камчатки — важнейших добывающих регионов.

ДВНПС решил направить обращение в Минсельхоз с просьбой провести до начала лососевой путины совещание с подготовкой разъяснений. Причем к проведению встречи необходимо привлечь ветеринарных специалистов регионов, ведь именно они должны работать с правилами.

«Считаем, что до путины нам нужно получить окончательные разъяснения Минсельхоза», — прокомментировал Максим Козлов.

Напомним, что в этом году наука ориентирует Дальний Восток на вылов 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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