Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Пятые Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий должны стать самыми масштабными за свою историю. Организаторы обещают уделить внимание не только всем звеньям цепи от вылова и переработки до доставки конечному потребителю, но и инфраструктуре отрасли.

Экспозиция готовой продукции в этом году будет вынесена в отдельный сектор, особое место в котором займут производители консервов. Раскрытию потенциала консервированной продукции из рыбы и морепродуктов за счет новых подходов к управлению качеством и продвижению посвятят конференцию, которая будет организована при поддержке ФГБНУ «ВНИРО» и пройдет в первый день мероприятия, 21 сентября. В этом же разделе будет представлена экспозиция производителей сушеной и вяленой рыбы, икры, БАДов и пищевых добавок из рыбы, морепродуктов и водорослей, а также другой продукции глубокой переработки.

Впервые экспоненты Seafood Expo Russia смогут представить новинки не только на своих стендах, но и в рамках специальной зоны «Витрина новинок», где будет размещена охлажденная, замороженная и готовая продукция.

Чтобы нехватка упаковочных материалов и оборудования для их производства не стала препятствием развития рынка рыбы и морепродуктов, команда организаторов работает над увеличением этого сектора на будущей выставке.

«В прошлом году решениями по упаковке интересовалась почти половина участников и посетителей, а сейчас показатель может быть еще выше. Мы всегда стараемся прислушиваться к просьбам наших клиентов, поэтому в нынешнем году на выставке будет представлено больше производителей упаковочного оборудования и упаковки для различных видов рыбной продукции: мороженой, охлажденной, разделанной, консервированной», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Обеспечить сохранность рыбы и морепродуктов на всем пути следования от вылова до потребителя поможет разработанный отраслевым сообществом законопроект о непрерывной холодильной цепи в России. Он установит технические требования к перевозкам скоропортящейся продукции, которые должны будут соблюдаться всеми задействованными сторонами. Его финальную редакцию представят на конференции, посвященной непрерывной цепи в России, которая состоится в рамках Seafood Expo Russia уже во второй раз и в этом году пройдет во второй день форума и выставки, 22 сентября. Представители отрасли смогут высказать и обсудить замечания и предложения, которые будут учтены перед направлением законопроекта в профильные органы власти.

Другой важной мерой для совершенствования логистики может стать модернизация портовой инфраструктуры. Она окажется в фокусе внимания экспертов на конференции, которая также пройдет 22 сентября и будет организована совместно с информационно-аналитическим агентством «ПортНьюс». Кроме того, логистические решения представят и в экспозиции выставки.

В зоне «Ритейл Центра» менеджеры по закупкам федеральных, региональных и зарубежных торговых сетей и интернет-магазинов проведут переговоры о прямых поставках с производителями и поставщиками продукции категории «Рыба и морепродукты».

Также на выставке пройдут мастер-классы шеф-поваров Russian Seafood Show. Бренд-шефы лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга поделятся с коллегами из регионов новыми рецептами блюд из предоставленного экспонентами сырья.

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