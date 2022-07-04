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Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Отраслевая наука вкладывается в свой флот

В этом году Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии собирается потратить на масштабную модернизацию научного флота около 250 млн рублей. Специалисты планируют исследовать новые промрайоны с применением современных поисковых методов.

В Новосибирске прошла Коллегия Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученые подвели итоги работы института и его филиалов в первом полугодии и определили перспективные направления дальнейшего развития.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин отметил, что, несмотря на сложности, связанные с ковидными ограничениями в 2021 г. и изменение внешнеполитической обстановки после начала СВО на Украине, институт реализует запланированные мероприятия в полном объеме.

«В 2021 году на Невском судостроительном заводе заложены два новых современных НИС. Строительство продолжается. Также ВНИРО ведет масштабную работу по ремонту и модернизации имеющегося научного флота. Благодаря этому ученые института могут проводить серьезные рыбохозяйственные исследования. Масштаб и география экспедиций ВНИРО кратно выросли», — рассказал Кирилл Колончин.

Определяя цели на ближайшие годы, он подчеркнул важность развития кадрового потенциала института, указав на ключевое значение активной работы с молодежью.

«ВНИРО сегодня готов к решению масштабных задач. Для этого мы располагаем как современной технической базой, так и отличными научными кадрами. Наш потенциал позволяет нам смело отвечать на самые серьезные вызовы, стоящие перед рыбохозяйственной наукой», — заявил директор института.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на масштабную модернизацию научного флота институт в 2022 г. потратит порядка 250 млн рублей. Планируется, что благодаря усилению флотской компоненты ученые смогут исследовать новые промысловые районы с применением современных поисковых методов.

Только за первую половину текущего года специалисты ВНИРО уже провели порядка 300 экспедиций. «Исследователи вернулись в районы, где последние 20-30 лет наблюдения не проводились. Часть подобных экспедиций не имели аналогов ранее», — подчеркнули в пресс-службе.

В ближайшее время судно «Протей» должно совершить трансъевропейский переход протяженностью 6 тыс. км из Мурманска в Керчь. Ранее такие рейсы не проводились, поэтому результаты исследований по пути следования НИС имеют огромное научное значение, обратили внимание в институте.

Во ВНИРО отметили, что благодаря применению беспилотников и возможностей искусственного интеллекта удалось поднять качество учета популяции байкальской нерпы на качественно новый уровень. Методика аэроучета байкальской нерпы применяется учеными с 50-х гг. прошлого века, но точность не превышала 10%. Новая методика учета с применением БПЛА и последующим анализом с помощью самообучающейся нейросети повысила точность до 80%.

Также возможности аэрофотосъемки активно применяются при учете нерестилищ охотской сельди. Институт планирует тиражировать успешный опыт на другие перспективные направления.

В пресс-службе добавили, что результаты работы ученых ВНИРО в сферах аквакультуры, генетических исследований, разработки новых кормов и борьбы с болезнями гидробионтов активно внедряются отраслевыми предприятиями.

Кроме того, ВНИРО получил лицензию на подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности «Региональная и отраслевая экономика».

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Fishnews

  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Участники Коллегии Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы ВНИРО
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