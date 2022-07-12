Дальний Восток изучает новые правила рыболовства

Отраслевое сообщество Дальнего Востока готовится работать по новым правилам рыболовства. При этом очень важно, что теперь в важнейший для рыбаков документ можно более оперативно вносить необходимые изменения, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна вступят в силу с 1 сентября. Важнейший документ, напомним, регулирует промышленный лов, любительскую рыбалку, традиционные промыслы коренных малочисленных народов и другие виды рыболовства.

Отраслевое сообщество готовится к работе по обновленным правилам, новую редакцию изучают в ассоциациях, рассказали руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online.

«Традиционно внимательно будем следить за правоприменением», — отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Готовятся первые изменения уже в новые правила: их внесения требует промысловая практика. «Обсуждались предложения, важные для Хабаровского края, — рассказал президент региональной ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей Рябченко. — Думаю, они будут вынесены на ближайшее заседание Дальневосточного научно-промыслового совета».

Сейчас появилась возможность более оперативно вносить изменения в правила рыболовства — такой закон стал очень своевременным решением, подчеркнули руководители отраслевых объединений.

Важно, чтобы итоговые формулировки правил опирались на рекомендации научно-промыслового совета: именно на площадке НПС собираются для совместной проработки предложений представители властей, науки, предприятий, обратили внимание участники конференции. В июне эта тема рассматривалась на Общественном совете при Росрыболовстве.

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