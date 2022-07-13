Камчатка расширит перечень участков для любительского лова

Власти Камчатского края срочно увеличивают количество участков для любительской рыбалки — в расчете на граждан, не сумевших доказать свою принадлежность к коренным народам. Предполагается, что лов на них должен начаться уже в этом году.

По поручению губернатора Владимира Солодова участки для жителей региона, которые не могут доказать свою принадлежность к КМНС, должны заработать в эту путину, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Конкурс на 24 участка для организации любительского лова (включая добычу лососей), объявлен в июне. «27 июля будет вскрытие конвертов с заявками, рассчитываем, что к середине августа у нас эти участки будут закреплены за победителями конкурса», — отметил министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский.

«Проработайте этот вопрос, чтобы не получилось так, что участки будут разыграны, а рыбачить на них начнут в 2023 году. Давайте сделаем так, чтобы в этом году хотя бы поздняя рыбалка на этих реках началась», — поставил задачу Владимир Солодов.

В Камчатском крае в перечень рыболовных участков включены 114 РЛУ, предназначенных для организации любительского рыболовства. В этом году для такой рыбалки распределено 610 тонн тихоокеанских лососей.

Напомним, что в 2020 г. был принят закон, предусматривающий создание федерального списка граждан из числа коренных малочисленных народов. По информации Fishnews, на Камчатке число граждан, ежегодно подающих заявки на реализацию права традиционного рыболовства, превышает количество зарегистрированных в федеральном списке. Аналогичная ситуация наблюдается и в ЧАО.

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