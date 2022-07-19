Минсельхоз вернулся к приему заявок на льготные перевозки

Правительство решило добавить средств на поддержку льготных перевозок сельхозпродукции по железной дороге. Минсельхоз в связи с этим возобновил прием документов грузоотправителей для согласования транспортировки на особых условиях.

На субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам правительство распорядилось дополнительно выделить около 683 млн рублей.

Такое решение направлено «на нивелирование ценовых колебаний на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечение стабильных поставок продовольствия и сырья для организации сельскохозяйственного производства», отметили в пресс-службе кабмина.

По правилам предоставления поддержки, заявки на транспортировку согласовывает Министерство сельского хозяйства. Ведомство проинформировало, что в связи с уточнением объемов лимитов бюджетных средств возобновляет прием документов грузополучателей для выдачи заключений. Информация об этом размещена на сайте Минсельхоза в специальном разделе, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в 2021 г. субсидирование распространили на минтай и минтаевую продукцию, мера предусмотрена для доставки таких грузов с Дальнего Востока в другие регионы страны. Отраслевое сообщество отмечало востребованность поддержки, предлагалось использовать ее и по другим видам рыб.

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