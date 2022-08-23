Александр Панин: Икра — подходящий объект для эксперимента с маркировкой

Рыбный союз поддерживает ограничение перечня товаров для эксперимента с цифровой маркировкой в рыбной отрасли. Пилотный проект, который планируется запустить с 1 ноября, будет касаться только икры лососевых и осетровых видов рыб. Это предложение прокомментировал председатель союза Александр Панин.

Предложение протестировать цифровую маркировку на более узкой группе рыбных товаров встретило гораздо меньше возражений со стороны бизнеса по сравнению с предыдущей версией проекта постановления правительства. Напомним, в конце января Минпромторг предлагал охватить экспериментом консервированную рыбу, пресервы, икру и другую продукцию, однако участники рынка высказались резко против такой инициативы.

В конце марта представитель Минпромторга сообщил о решении отложить эксперимент на год, однако уже летом дискуссия о необходимости внедрения цифровой маркировки для рыбы возобновилась. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором Национальной системы цифровой маркировки, проинформировал о согласии на участие в пилотном проекте одной из крупнейших российских рыбоперерабатывающих компаний «Меридиан» и рыботоварной фирмы «Диана» (входит в ГК «Русский икорный дом»).

Согласно новому проекту постановления правительства, который сейчас проходит общественное обсуждение, цифровую маркировку предполагается опробовать только на осетровой и лососевой икре. По плану тестирование продлится десять месяцев — с 1 ноября 2022 г. по 31 августа 2023 г.

«Мы согласились с проведением эксперимента, если он будет касаться только икры — красной и черной, — рассказал Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин. — Судя по проекту постановления, ЦРПТ и Минпромторг выполнили свое обещание. Рыбный союз будет работать над реализацией эксперимента, анализировать его прохождение и результаты. На основании этого будем обсуждать целесообразность расширения маркировки на остальные рыбные продукты».

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