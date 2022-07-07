Производители икры примут участие в эксперименте по маркировке

ЦРПТ назвал первых участников пилотного проекта по цифровой маркировке рыбных товаров. Компании «Меридиан» и «Диана» будут тестировать эту технологию для икры лососевых и осетровых рыб.

По информации Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), один из крупнейших российских рыбопереработчиков «Меридиан» и не менее заметный игрок в секторе осетроводства РТФ «Диана» (входит в группу компаний «Русский икорный дом») выразили готовность стать первыми участниками пилотного проекта по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых рыб. ЦРПТ, который выступает оператором Национальной системы цифровой маркировки, сообщил, что его специалисты уже провели обследования производства для формирования технического решения, которое будет применяться во время тестов.

Минпромторг во взаимодействии с Росрыболовством планировал начать эксперимент по цифровой маркировке рыбных консервов, лососевой и осетровой икры уже с 1 апреля. Ведомства аргументировали свою позицию необходимостью очищения рынка от контрафактной и браконьерской продукции из водных биоресурсов. В свою очередь рыбаки и рыбопереработчики неоднократно указывали на риски таких нововведений для производителей и других участников рынка.

В конце марта на фоне введения санкций Минпромторг принял решение сдвинуть сроки эксперимента на год — с оговоркой, что бизнес может при желании опробовать систему раньше. Однако затем появилась информация, что при поддержке законодателей ведомство все же рассматривает возможность запуска проекта, хотя бы в отношении икры, в текущем году.

ЦРПТ подтвердил, что готов начать эксперимент в кратчайшие сроки, если такое решение будет принято правительством. «Маркировка позволит эффективно защитить людей от нелегальной икры и снизить риски вреда здоровью. В ходе подготовки к экспериментам по новым товарным группам мы провели всесторонний анализ отрасли и понимаем все аспекты маркировки икорной продукции. В рамках эксперимента нам необходимо провести испытания различных технологий маркировки, которые уже успешно применяются в других товарных группах», — заявил руководитель товарной группы центра Константин Сереженков.

В Рыбном союзе по-прежнему считают, что в текущих условиях введение обязательной маркировки в рыбной отрасли — несвоевременная и нецелесообразная мера. Председатель Рыбного союза Александр Панин указал, что 6 июля Госдума приняла закон, который позволяет правительству оперативно реагировать на возможные затруднения при реализации проекта по обязательной маркировке товаров, которые могут возникнуть в связи с санкционными ограничениями в отношении России. «Принятие подобных инициатив — это разумный подход, который позволяет оперативно реагировать на новые вызовы», — отметил он.

Тем не менее в отраслевом объединении считают правильным шагом участие предприятий в эксперименте. «Компания «Меридиан» разделяет позицию Рыбного союза и вошла в рабочую группу по внедрению маркировки икры, — рассказал Fishnews Александр Панин. — Важно, находясь внутри процесса, оценить, как повлияет это нововведение на дорогостоящую продукцию, где не ожидается значительного изменения себестоимости, и исходя из результатов эксперимента в красной икре принимать решения о целесообразности дальнейшего расширения проекта на другие рыбные категории».

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