Законодателям предстоит определить судьбу предприятий

К законопроекту по второму этапу перераспределения квот есть множество вопросов, а последствия его принятия для отрасли и прибрежных территорий до конца не просчитаны, убеждены в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций. Отраслевые объединения рассчитывают, что депутаты не оставят без внимания поднятые проблемы.

Проект закона о новом изменении системы распределения квот на промысел вызвал огромный резонанс в отрасли. На инициативу поступали и поступают отзывы от рыбохозяйственных объединений, предприятий, региональных властей.

Сейчас готовится совещание на площадке Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. «Хотелось бы представить позицию по последствиям очередного перераспределения ресурсов в рыбной отрасли. Это очень важное обсуждение», — прокомментировали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

В июне координационный совет направил спикеру палаты парламента Вячеславу Володину обращение с предложением не спешить с изменениями системы квот на вылов и до принятия новых решений дождаться детальной и объективной оценки результатов первого этапа квот под инвестиции, сообщает корреспондент Fishnews.

В отраслевых объединениях подчеркнули, что рассчитывают на всестороннее обсуждение. Координационный совет также поблагодарил губернаторов прибрежных регионов за внимание к вопросам отрасли: по проблематике законопроекта в Госдуму обратились глава Камчатки Владимир Солодов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Магаданской области Сергей Носов и Мурманской Андрей Чибис.

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