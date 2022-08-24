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Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Сергей Несветов: Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Строить планы на перспективу в нынешних условиях предприятиям в рыбной отрасли стало сложнее и дело не только в санкциях, отмечает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

По заказу Архангельского тралового флота (входит в состав СЗРК) под инвестквоты уже построены и успешно работают на промысле на Северном бассейне два траулера-процессора — «Баренцево море» и «Норвежское море». Эти суда приводят в пример как доказательство эффективности программы квот под инвестиции: строится флот, аналогов которому нет в мире. Тем не менее руководство консорциума не раз критически отзывалось о самой программе инвестиционных квот.

«Здесь нет никакого противоречия, — отметил в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. — Тех, кто ссылается, можно понять, так как больше пока ссылаться не на что. Из девяти сданных в эксплуатацию судов в настоящее время на промысле успешно работают два наших, три — колхоза имени В.И. Ленина и краболов «Русь». Все они были спроектированы, а некоторые из них даже спущены на воду до введения механизма инвестквот. Мы приняли решение строить на ВСЗ траулеры еще в 2014 году».

Готовность судов не говорит о том, что механизм эффективен, отметил представитель СЗРК. «Но мы точно не против строительства флота на отечественных верфях. Мы против программы, результаты которой очевидно не соответствуют заявленным целям. Нам всё время повторяют, что реализация механизма инвестквот идет хорошо, но в качестве аргументов приводят вышеуказанные суда на промысле и построенные рыбоперерабатывающие заводы», — заявил он.

В профсообществе много раз говорили о том, что инвестиции в строительство судов на российских верфях можно было запустить совершенно другими механизмами, без передела в рыбной отрасли, напомнил Сергей Несветов. «В основе той политики, которая в итоге была выбрана, лежит именно передел, прикрываемый якобы интересами государства», — подчеркнул он.

В начале заявлялось, что в результате в отрасль придут новые эффективные игроки, повысится конкуренция, подешевеет рыбная продукция. «Но ни одна из этих целей не достигнута. И чем дальше, тем понятней, что этого и не могло быть в предложенной конструкции», — считает Сергей Несветов.

«Мы против программ, где одни цели подменяются другими. И совершенно непонятно, зачем вводить второй этап инвестквот, когда еще вовсю буксует первый. Кроме понятного желания двух известных компаний, объединившихся недавно в одной ассоциации АСРФ, как можно быстрее переделить оставшиеся в историческом принципе квоты», — подчеркнул представитель СЗРК.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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