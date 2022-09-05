Юных исследователей моря научили готовить рыбные деликатесы

Во Всероссийском детском центре «Океан» профессиональный шеф-повар научил ребят готовить блюда из палтуса и нерки. Выездной мастер-класс организовал кулинарный клуб для подростков, основанный компанией «Нерей» и Школой дальневосточной кухни.

Образовательный курс «Исследователи моря» в ВДЦ «Океан» помогает ребятам узнавать море со всех сторон. Здесь их учат дайвингу и парусному спорту, исследовать морских обитателей, создавать косметику и мармелад на основе агар-агара, готовить морепродукты и рыбу. На протяжении смены подростки посещают местную кулинарную студию, где они уже смогли освоить секреты приготовления трески в кляре, форшмака и селедки под шубой.

Руководство «Океана» предложило познакомить «Исследователей моря» с гастрономией Дальнего Востока. Инициативу с радостью поддержали компания «Нерей» и Школа дальневосточной кухни. Напомним, в этом году они организовали кулинарный клуб для подростков — цикл бесплатных ежемесячных уроков по приготовлению рыбы и морепродуктов. Цели проекта — научить ребят готовить простые, вкусные и полезные блюда, популяризировать дары моря среди подрастающего поколения, а также разработать уникальные рецепты.

И вот 23 августа в «Океан» приехал кулинарный клуб с шеф-поваром Сергеем Стоцким. Как рассказали Fishnews в компании, в один день наставник провел для ребят сразу два мастер-класса. Они осваивали приготовление палтуса в хрустящей панировке с соусом карри с гарниром в виде запеченного картофеля по-деревенски и сливочной ухи из палтуса и нерки.

Как чистить рыбу, почему мясо нерки красное, сколько видов тихоокеанских лососей, на какой глубине обитает палтус, в чем польза натуральной дикой рыбы? На все интересующие вопросы были даны развернутые ответы.

Участниками мастер-класса стали 24 человека из самых разных мест — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Увлеченно на кухне работали и парни, и девушки. Когда блюда были готовы, началась дружная трапеза с дегустацией.

«Мы учим подростков готовить и прививаем им любовь к рыбе и морепродуктам. Дело в том, что, как показывает практика, ребята не очень благосклонны к рыбе. Но после кулинарных мастер-классов они начинают ее любить. Мы всегда рады общению с детьми, мы и сами получаем море эмоций на наших мастер-классах», — подчеркнула управляющий Школы дальневосточной кухни Ирина Торба.

Дети остались в полнейшем восторге от готовки, общения, подарили друг другу море эмоций и получили приятные памятные сувениры от «Нерея».

«Мастер-класс был очень интересен для меня! Я живу на островном регионе, Сахалинская область, и нам важно уметь готовить рыбу. Мы с семьей сушим рыбу, заготавливаем икру. Моя мама любит готовить палтуса. Для нас это праздничное блюдо. Мне кажется, что кулинарное направление очень важно для программы «Исследователи моря». Потому что море нужно изучать не только с научной точки зрения, но и с гастрономической», — поделился впечатлениями от мастер-класса Ярослав Баль.

В «Нерее» подчеркнули: горящие глаза, увлеченность готовкой, сытые желудки и довольные лица — лучшая награда благотворительного проекта.

Фотографии предоставлены компанией «Нерей».

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