Новости
Во Всероссийском детском центре «Океан» профессиональный шеф-повар научил ребят готовить блюда из палтуса и нерки. Фото предоставлено компанией «Нерей»

Юных исследователей моря научили готовить рыбные деликатесы

Во Всероссийском детском центре «Океан» профессиональный шеф-повар научил ребят готовить блюда из палтуса и нерки. Выездной мастер-класс организовал кулинарный клуб для подростков, основанный компанией «Нерей» и Школой дальневосточной кухни.

Образовательный курс «Исследователи моря» в ВДЦ «Океан» помогает ребятам узнавать море со всех сторон. Здесь их учат дайвингу и парусному спорту, исследовать морских обитателей, создавать косметику и мармелад на основе агар-агара, готовить морепродукты и рыбу. На протяжении смены подростки посещают местную кулинарную студию, где они уже смогли освоить секреты приготовления трески в кляре, форшмака и селедки под шубой.

Руководство «Океана» предложило познакомить «Исследователей моря» с гастрономией Дальнего Востока. Инициативу с радостью поддержали компания «Нерей» и Школа дальневосточной кухни. Напомним, в этом году они организовали кулинарный клуб для подростков — цикл бесплатных ежемесячных уроков по приготовлению рыбы и морепродуктов. Цели проекта — научить ребят готовить простые, вкусные и полезные блюда, популяризировать дары моря среди подрастающего поколения, а также разработать уникальные рецепты.

Мастер-класс дал шеф-повар Сергей СТОЦКИЙ

И вот 23 августа в «Океан» приехал кулинарный клуб с шеф-поваром Сергеем Стоцким. Как рассказали Fishnews в компании, в один день наставник провел для ребят сразу два мастер-класса. Они осваивали приготовление палтуса в хрустящей панировке с соусом карри с гарниром в виде запеченного картофеля по-деревенски и сливочной ухи из палтуса и нерки.

Как чистить рыбу, почему мясо нерки красное, сколько видов тихоокеанских лососей, на какой глубине обитает палтус, в чем польза натуральной дикой рыбы? На все интересующие вопросы были даны развернутые ответы.

Ребята осваивали приготовление палтуса и нерки

Участниками мастер-класса стали 24 человека из самых разных мест — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Увлеченно на кухне работали и парни, и девушки. Когда блюда были готовы, началась дружная трапеза с дегустацией.

«Мы учим подростков готовить и прививаем им любовь к рыбе и морепродуктам. Дело в том, что, как показывает практика, ребята не очень благосклонны к рыбе. Но после кулинарных мастер-классов они начинают ее любить. Мы всегда рады общению с детьми, мы и сами получаем море эмоций на наших мастер-классах», — подчеркнула управляющий Школы дальневосточной кухни Ирина Торба.

Юные повара сами продегустировали получившиеся блюда

Дети остались в полнейшем восторге от готовки, общения, подарили друг другу море эмоций и получили приятные памятные сувениры от «Нерея».

«Мастер-класс был очень интересен для меня! Я живу на островном регионе, Сахалинская область, и нам важно уметь готовить рыбу. Мы с семьей сушим рыбу, заготавливаем икру. Моя мама любит готовить палтуса. Для нас это праздничное блюдо. Мне кажется, что кулинарное направление очень важно для программы «Исследователи моря». Потому что море нужно изучать не только с научной точки зрения, но и с гастрономической», — поделился впечатлениями от мастер-класса Ярослав Баль.

Дети получили приятные памятные сувениры от «Нерея»

В «Нерее» подчеркнули: горящие глаза, увлеченность готовкой, сытые желудки и довольные лица — лучшая награда благотворительного проекта.

Фотографии предоставлены компанией «Нерей».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Во Всероссийском детском центре «Океан» профессиональный шеф-повар научил ребят готовить блюда из палтуса и нерки. Фото предоставлено компанией «Нерей»
  • Палтус в хрустящей панировке с соусом карри и картофельным гарниром. Фото предоставлено компанией «Нерей»
  • Сливочная уха из палтуса и нерки. Фото предоставлено компанией «Нерей»
  • Ребята осваивали приготовление палтуса и нерки. Фото предоставлено компанией «Нерей»
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востокикрасахалин
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

    Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

    Эдуард КЛИМОВ

    Финал истории. Рыбаки и депутаты

    Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

    Член Совета Федерации

    Сергей МИТИН

    Для развития отрасли заложен мощный фундамент

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

    Генеральный директор компании «Полярная звезда»

    Павел КОВАЛЬЧУК

    Новые маршруты для российской рыбы

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Мы против программ, где одни цели подменяются другими

    Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    Рынку не нужны искусственные ограничения

    Все интервью

    Личное мнение

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

    Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

    Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

    Татьяна МИХАЙЛОВА

    Мы — за широкую дискуссию

    Все материалы

    Крупным планом

    Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

    Seafood Expo Russia: год за годом

    Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

    Как берег встречает рыбу

    «Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

    «Навада»: внимание к деталям

    Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

    Стратегический проект

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.