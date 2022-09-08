Владимир Путин прокомментировал тему квот под инвестиции

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент ответил на вопрос о квотах добычи в инвестиционных целях. Владимир Путин заявил о моментах, которые должно учесть правительство.

«К вам, Владимир Владимирович, в конце года, по-моему, должен лечь на стол второй законопроект об инвестквотах на краба, на добычу краба, и очень большие опасения у бизнеса на местах, что маленькие и средние предприятия просто не смогут исполнять этот закон. Что вы скажете по этому поводу?» — обратился к президенту модератор заседания Илья Дронов.

«Мы вчера подробно говорили на этот счет с губернатором Олегом Николаевичем [Кожемяко], здесь проблема существует, — ответил Владимир Путин. — В чем она заключается? 20% от общей квоты, которая выделяется на вылов биоресурсов, рыбы, краба, должна направляться на строительство судов, так называемые квоты под киль, или рыбоперерабатывающих заводов на земле, на берегу. Это вынужденная мера, связанная со старением рыболовецких судов, и она действует эффективно. Уже заключено, по-моему, свыше 100 контрактов на строительство заводов и строительство судов, многие реализованы уже, и предприятия построены, и корабли построены, уже спущены на воду. Так что это работает в нужном нам направлении.

Но есть, конечно, проблема, которая заключается в том, что некоторые небольшие предприятия, взяв на себя эти обязательства, получив квоту под киль под строительство заводов, в связи с введением санкций, о которых мы говорили, не могут своевременно реализовать взятые на себя обязательства в связи с нарушением логистических поставок и с неисполнением обязательств со стороны их иностранных партнеров. Конечно, правительство должно это учесть».

Как сообщает корреспондент Fishnews, на пленарном заседании ВЭФ президент также заявил, что средства, которые государство получает от использования водных биоресурсов, должны в приоритетном порядке идти на развитие сельских территорий,

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews