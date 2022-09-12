Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Инвестиции группы компаний «Антей» в строительство краболовов на Находкинском судоремонтном заводе оцениваются в 13,5 млрд рублей. Заказы добытчиков краба вносят большой вклад в развитие верфи и территории, отметили участники церемонии спуска на воду первого судна — «Капитан Хазан».

Добытчики краба обеспечили Находкинский судоремонтный завод большим объемом работ: приморское предприятие должно построить восемь судов для промысла краба. Символично, что первый краболов — «Капитан Хазан» — в Приморье спустили на воду 8 сентября.

Церемония спуска стала настоящим праздником — с оркестром и немалым количеством гостей. Завершение каждого большого этапа в строительстве промысловых судов на Дальнем Востоке — значимое событие для рыбной отрасли. С момента получения проекта и до его реализации в металле пришлось пройти сложный путь. Развивать промысловое судостроение — непростая задача. Рыбаки совместно с верфью плотно участвуют в процессе строительства. «Трудимся рука об руку», — заявил президент группы компаний «Антей» Иван Михнов.

Вклад рыбодобывающего бизнеса в подъем судостроения на Дальнем Востоке отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Объем инвестиций в проекты на НСРЗ оценивается в 13,5 млрд рублей — такую цифру привел министр, приветствуя участников церемонии спуска по видеосвязи.

Поздравления рыбакам и судостроителям передал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Обновленный флот, в том числе краболовный, — это и безопасность промысла, и его производительность, подчеркнул глава Росрыболовства.

Строятся по-настоящему современные суда. Оборудование и технологии, которые решил применить заказчик, на сегодняшний день самые экономически эффективные, рассказал генеральный директор Находкинского судоремонтного завода Александр Корнейчук.

Важнейший аспект — безопасная работа нового флота. «Капитан Хазан» обладает целым рядом уникальных характеристик, здесь создаются комфортные условия для экипажа, а регистр также следит, чтобы судно отвечало всем стандартам безопасности, было надежным в эксплуатации, обратил внимание руководитель Дальневосточного филиала РМРС Павел Шихов.

Выбор инвестором площадки НСРЗ принес положительные результаты для Находки: обеспечиваются рабочие места, дополнительные налоги, развивается городская экономика, заявил мэр Тимур Магинский.

«Капитан Хазан» уже совсем скоро должны попробовать в деле. «Мы планируем его однозначно до нового года отправить на промысел», — сообщил Fishnews Иван Михнов. Краболов будет работать в Беринговом море.

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