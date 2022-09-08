«Капитан Хазан» готовится пополнить промысловый флот страны

Группа компаний «Антей» спустила на воду первый краболов на Находкинском судоремонтном заводе. Добытчики краба обеспечили предприятие большим заказом.

Группа компаний «Антей» продолжает реализацию судостроительной программы. В 2020 г. добытчики краба заложили на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье восемь промысловых судов. 8 сентября в Находке торжественно спустили на воду первый краболов — «Капитан Хазан», сообщает корреспондент Fishnews. Судно названо в честь первого капитана группы компаний «Антей»: Анатолий Яковлевич Хазан много лет посвятил работе в море.

С получения проекта и до его реализации в металле пройден непростой путь, но это все делается для отрасли, для территории, для страны, подчеркнул президент ГК «Антей» Иван Михнов. «Мы надеемся, что пройдет короткое время — буквально два-три месяца, — и судно уйдет на промысел», — сказал он.

Заказы промысловиков позволяют возрождать завод, подчеркнул генеральный директор НСРЗ Александр Корнейчук.

Характеристики новых судов следующие: длина — 57,7 м, ширина — 12,6 м, дедвейт — около 1200 тонн, экипаж — 24 человека. Вместимость по живому крабу — не менее 100 тонн.

Со знаковым событием рыбаков и судостроителей поздравили глава Росрыболовства Илья Шестаков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, мэр Находки Тимур Магинский, руководитель Дальневосточного филиала РМРС Павел Шихов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Как отмечал вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заказы рыбаков должны помочь судостроителям Дальневосточного региона выйти на новый уровень. До этого на российских верфях «Антей» уже построил краболов «Русь» — судно успешно работает на промысле.

О работе добытчиков краба в новых экономических условиях генеральный директор компании «Антей управление активами» Андрей Поломарь рассказал накануне на отраслевой сессии в рамках ВЭФ. Так, «Антей» опробовал доставку крабовой продукции из Мурманска на Дальний Восток по Северному морскому пути. Суда на НСРЗ строятся с опережением графика. В сентябре будут спущены на воду еще два краболова. Завершить работу над первой тройкой судов планируется в конце года.

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