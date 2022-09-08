Новости
Группа компаний «Антей» спустила на воду первый краболов на Находкинском судоремонтном заводе

«Капитан Хазан» готовится пополнить промысловый флот страны

Группа компаний «Антей» спустила на воду первый краболов на Находкинском судоремонтном заводе. Добытчики краба обеспечили предприятие большим заказом.

Группа компаний «Антей» продолжает реализацию судостроительной программы. В 2020 г. добытчики краба заложили на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье восемь промысловых судов. 8 сентября в Находке торжественно спустили на воду первый краболов — «Капитан Хазан», сообщает корреспондент Fishnews. Судно названо в честь первого капитана группы компаний «Антей»: Анатолий Яковлевич Хазан много лет посвятил работе в море.

«Капитан Хазан» уже в большой степени готовности

С получения проекта и до его реализации в металле пройден непростой путь, но это все делается для отрасли, для территории, для страны, подчеркнул президент ГК «Антей» Иван Михнов. «Мы надеемся, что пройдет короткое время — буквально два-три месяца, — и судно уйдет на промысел», — сказал он.

Заказы промысловиков позволяют возрождать завод, подчеркнул генеральный директор НСРЗ Александр Корнейчук.

Характеристики новых судов следующие: длина — 57,7 м, ширина — 12,6 м, дедвейт — около 1200 тонн, экипаж — 24 человека. Вместимость по живому крабу — не менее 100 тонн.

Со знаковым событием рыбаков и судостроителей поздравили глава Росрыболовства Илья Шестаков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, мэр Находки Тимур Магинский, руководитель Дальневосточного филиала РМРС Павел Шихов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Планируется, что через два-три месяца «Капитан Хазан» выйдет на промысел

Как отмечал вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заказы рыбаков должны помочь судостроителям Дальневосточного региона выйти на новый уровень. До этого на российских верфях «Антей» уже построил краболов «Русь» — судно успешно работает на промысле.

О работе добытчиков краба в новых экономических условиях генеральный директор компании «Антей управление активами» Андрей Поломарь рассказал накануне на отраслевой сессии в рамках ВЭФ. Так, «Антей» опробовал доставку крабовой продукции из Мурманска на Дальний Восток по Северному морскому пути. Суда на НСРЗ строятся с опережением графика. В сентябре будут спущены на воду еще два краболова. Завершить работу над первой тройкой судов планируется в конце года.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабмурманскросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Генеральный директор компании «Полярная звезда»

Павел КОВАЛЬЧУК

Новые маршруты для российской рыбы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Все материалы

Крупным планом

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

Стратегический проект

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.