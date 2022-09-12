Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Инвестиции группы компаний «Антей» в строительство краболовов на Находкинском судоремонтном заводе оцениваются в 13,5 млрд рублей. Заказы добытчиков краба вносят большой вклад в развитие верфи и территории, отметили участники церемонии спуска на воду первого судна — «Капитан Хазан».

Добытчики краба обеспечили Находкинский судоремонтный завод большим объемом работ: приморское предприятие должно построить восемь судов для промысла краба. Символично, что первый краболов — «Капитан Хазан» — в Приморье спустили на воду 8 сентября.

Церемония спуска стала настоящим праздником — с оркестром и немалым количеством гостей. Завершение каждого большого этапа в строительстве промысловых судов на Дальнем Востоке — значимое событие для рыбной отрасли. С момента получения проекта и до его реализации в металле пришлось пройти сложный путь. Развивать промысловое судостроение — непростая задача. Рыбаки совместно с верфью плотно участвуют в процессе строительства. «Трудимся рука об руку», — заявил президент группы компаний «Антей» Иван Михнов.

Вклад рыбодобывающего бизнеса в подъем судостроения на Дальнем Востоке отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Объем инвестиций в проекты на НСРЗ оценивается в 13,5 млрд рублей — такую цифру привел министр, приветствуя участников церемонии спуска по видеосвязи.

Поздравления рыбакам и судостроителям передал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Обновленный флот, в том числе краболовный, — это и безопасность промысла, и его производительность, подчеркнул глава Росрыболовства.

Строятся по-настоящему современные суда. Оборудование и технологии, которые решил применить заказчик, на сегодняшний день самые экономически эффективные, рассказал генеральный директор Находкинского судоремонтного завода Александр Корнейчук.

Важнейший аспект — безопасная работа нового флота. «Капитан Хазан» обладает целым рядом уникальных характеристик, здесь создаются комфортные условия для экипажа, а регистр также следит, чтобы судно отвечало всем стандартам безопасности, было надежным в эксплуатации, обратил внимание руководитель Дальневосточного филиала РМРС Павел Шихов.

Имя, которое дали новому судну, — дань уважения труду рыбаков. Анатолий Яковлевич Хазан посвятил профессии более 60 лет. «Я с огромной теплотой смотрю на судно, которое носит имя моего отца», — поделилась эмоциями дочь капитана Елена Алтурмерсова. Это память об отце, свидетельство того, что труд рыбака уважаем, отметила она. Тем, кто будет работать на новом судне, Елена Алтурмерсова пожелала таких же побед на морском поприще, какие были у ее отца.

В адрес экипажа судна звучало много теплых слов. Богатого улова и спокойного моря пожелала рыбакам «крестная» нового краболова Валерия Михнова.

Большой заказ, поступивший от промысловиков, обеспечил восстановление судостроительных компетенций на Дальнем Востоке. Если еще пять лет назад на заводе в Находке трудилось около 600 человек, то теперь уже 1290, рассказал журналистам генеральный директор предприятия. «Мы работаем в две смены, каждый день, выходной — воскресенье. Работы много — это приятное событие», — отметил Александр Корнейчук.

Выбор инвестором площадки НСРЗ принес положительные результаты для Находки: обеспечиваются рабочие места, дополнительные налоги, развивается городская экономика, заявил мэр Тимур Магинский.

Раньше специализированный краболовный флот не строился: под добычу краба переоборудовались суда с других промыслов, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Таким образом российские компании сказали новое слово в мировом рыболовстве.

В 2020 году «Антей» завершил строительство на заводе «Пелла» в Ленинградской области первого краболовного судна «Русь». Оно успешно работает на Дальневосточном бассейне, внося свой вклад в общие результаты отечественной рыбной промышленности.

«Капитан Хазан» тоже уже совсем скоро должны попробовать в деле. «Мы планируем его однозначно до нового года отправить на промысел», — сообщил Fishnews Иван Михнов. Краболов будет работать в Беринговом море.

«Антей» также реализует и многие другие проекты — о них на отраслевой сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал представитель группы компаний Андрей Поломарь. Для доставки краба — сначала крабовой продукции, а теперь и живого морепродукта — на Дальний Восток пробуют Северный морской путь. Переориентируются на новые рынки сбыта в новых условиях. И для дальнейшей успешной работы холдинга очень важна стабильность законодательства и гарантии права на промысел.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2022 г.