Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

В этом году Южно-Курильский рыбокомбинат завершил большую работу: в эксплуатацию введен современный завод по производству рыбной муки и жира на Кунашире. Покупатели уже отмечают высокое качество выпускаемой продукции — ее используют в том числе и для нужд аквакультуры.

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года. К этому времени были отработаны технологии и получены необходимые разрешительные документы.

Предприятие способно перерабатывать порядка 500 тонн сырья в сутки и выпускать около 200 тонн готовой продукции. Объемы зависят от того, какое сырье поступает в производство: жирная дальневосточная сардина, скумбрия либо отходы «постной» белой рыбы. При работе с сардиной-иваси это 100 тонн муки и 100 тонн жира, при отправке на переработку отходов белой рыбы — 100 тонн муки и порядка 5–7 тонн жира, рассказал корреспонденту журнала «Fishnews — Новости рыболовства» директор завода Алексей Ефремов. Жир пока выпускается либо для технических, либо для пищевых целей, но в перспективе компания не исключает и возможность производства продукции медицинского назначения.

Предприятие организовано таким образом, чтобы максимально эффективно и полно использовать ресурсный потенциал. На заводе установлено две линии. Большая рассчитана на переработку 336 тонн сырья в сутки, малая — на 168 тонн. В межсезонье задействуется малая линия, а в пиковые периоды, с началом пелагической путины, в дело вступает и оборудование большей мощности.

Переработка жирных видов рыб для получения муки высокого качества и жира — задача, для решения которой требуется учитывать множество тонкостей. Содержание жира в муке должно быть как можно меньше, чтобы продукт не портился. «Но мы с этим успешно справились: для каждого вида сырья на заводе применяется своя режимная карта», — объяснил Алексей Ефремов.

Разработка таких карт потребовала особых усилий. Нужно было разобраться, как эксплуатировать оборудование, чтобы получать продукцию с заданными характеристиками. Определить, сколько и при какой температуре варить сырье разных видов рыб и другие нюансы. С привлечением специалистов, в том числе из-за рубежа, эту задачу в конце концов удалось решить.

Покупатели, с которыми пообщался корреспондент «Fishnews — Новости рыболовства», сотрудничеством с курильским предприятием довольны. При выпуске качественного продукта особую роль играет сырье. Производство на Кунашире работает близко к районам промысла, так что сырец на рыбомучной завод поступает без промедления. «Все полезные свойства сохраняются, и дальше выпускается качественный продукт», — рассказал генеральный директор ООО «Рузгард» Сергей Перегонцев (его компания совместно с партнерами занимается кормами для разных животных, в том числе для аквакультуры). Место для реализации проекта подобрано очень удачно, уверен он.

Новое производство Южно-Курильского рыбокомбината совместило в себе все важные составляющие успеха: свежее сырье, современное оборудование, эффективную технологию, солидарен руководитель компании «Ржевзернопродукт» Андрей Горшенин. Качество продукта позволяет доставлять его через всю страну без потерь. Продукцию курильского завода на предприятии в Твери используют для выпуска аквакультурных кормов.

Южно-Курильский рыбокомбинат заранее готовил почву для продажи муки и жира с нового предприятия. Сейчас уже обрисованы основные контуры рынков сбыта — это Китай, Южная Корея и материковая часть России. Есть запрос и со стороны союзных государств, например Белоруссии.

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