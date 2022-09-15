Максим Козлов: Надеемся, что федеральный центр прислушается к тревогам предприятий

Самый острый вопрос для производителей — что будет с правом на вылов и смогут ли они продолжать работу, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Разговор о последствиях перераспределения квот на вылов нельзя сводить только к тому, что идет «битва» рыбопромышленных компаний за ресурс. Здесь есть еще и социальный аспект. Если за предприятием на Курильских островах в 2018 году перезакрепили доли квот на вылов гребешка или других ценных морепродуктов на 15 лет, оно строило производственные планы на такую перспективу. А теперь, получается, оно может потерять эти объемы. Что тогда будет с рабочими местами, куда пойдут люди? Кто-то оценивал такие результаты?» — заявил Fishnews президент АРСО.

В объединении уже отмечали, что небольшие квоты на добычу морепродуктов закреплены за десятками предприятий. Лоты предполагаются крупные, и в этом случае число пользователей неизбежно сократится.

До сих пор непонятно, какие же инвестиционные обязательства возложат на победителей аукционов по продаже долей квот на вылов моллюсков и других водных беспозвоночных. Компании на Курилах и так очень активно вкладывались в инфраструктуру, развитие производств — в этом плане островных пользователей можно приводить в пример, напомнил Максим Козлов. Инвестиции предприятий за последние пять лет оцениваются более чем в 25 млрд рублей.

«Мы бы очень хотели призвать регулятора взвешенно подойти к проблеме. Оценить все риски», — подчеркнул руководитель областной ассоциации.

К законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов есть и другие вопросы, например, по объектам инвестиций в сфере береговой переработки.

«Рассчитываем рассказать о тревогах предприятий и регионов на парламентских слушаниях, которые планируются по законопроекту», — отметил Максим Козлов.

Он добавил, что надеется заниматься отраслевой проблематикой и как депутат Сахалинской областной думы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews