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Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ рассказал о перспективных проектах на пресс-конференции

Ассоциация Сахалинской области рассказала о новых заводах и перспективных промыслах

В числе ключевых показателей рыбной отрасли на Сахалине и Курилах можно отметить запуск новых современных береговых комплексов по переработке, а также развитие промысла перспективных объектов, сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Современные заводы, построенные в Сахалинской области для производства рыбопродукции, могут служить гордостью рыбохозяйственного комплекса всей страны, считает руководитель региональной ассоциации. «Наши предприятия выпускают продукцию глубокой переработки, которая востребована во всем мире. Это и фарш сурими, это и филе», — рассказал Максим Козлов на пресс-конференции, организованной АРСО совместно с медиахолдингом Fishnews.

Развивается современный комплекс, который в 2019 г. ввела в эксплуатацию на Шикотане компания «Курильский рыбак»: здесь как раз налажен выпуск сурими. Аналогичное производство может появиться и на острове Итуруп.

Максим Козлов привел в качестве примера открытия новых предприятий и завод по производству рыбной муки и жира, который ввел в строй Южно-Курильский рыбокомбинат. Это предприятие также потребовало серьезных вложений, отметил президент АРСО.

Частные инвестиции в развитие рыбного хозяйства за 2021 г. оцениваются в сумму свыше 5 млрд рублей.

Рыбаки региона работают на перспективных промыслах. Например, на добыче сахалино-хоккайдской сельди, ресурсы которой показали рост. «Наши предприятия и наука говорят о том, что этот объем растет», — обратил внимание руководитель ассоциации.

Также Максим Козлов отметил перспективы развития в Сахалинской области лососевых рыбоводных заводов. Регион остается лидером по объемам выпускаемой молоди.

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