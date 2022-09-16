Глава Камчатки рассказал о работе по удешевлению краба и икры

В Камчатском крае для снижения розничной стоимости краба предполагают создать передержку, заявил губернатор Владимир Солодов на прямой линии с жителями региона. Также планируется ряд мер по повышению доступности красной икры и другой рыбопродукции.

«Красная» путина и доступная рыба

Отвечая на вопрос о доступности продукции рыбной отрасли, Владимир Солодов прокомментировал предварительные итоги лососевой путины, сообщает корреспондент Fishnews. «Рыбы было мало потому, что у нас путина, к сожалению, нерыбная в этом году. Мы недоловили примерно 25-30% от прогноза, и то небольшого. Мы поймали почти в три раза меньше, чем в прошлом году», — констатировал глава Камчатского края.

Он обратил внимание, что наличие доступной по цене рыбопродукции является приоритетной задачей для властей края.

«Самое важное, чтобы самая доступная белая и красная рыба у нас появлялась не только в отдаленных рыболовецких поселках, где часто ее раздают бесплатно, но и у нас в городе. Причем это не разовая акция, а возможность приобрести рыбу в течение всего периода путины в наших сетевых магазинах. Мы работаем, чтобы наращивать объем, по вашим комментариям видно, что нужно работать в этом направлении», — подчеркнул губернатор.

Крабы

Владимир Солодов также затронул вопрос высоких цен на камчатского краба на полуострове. По мнению губернатора, доступность деликатеса повысится с появлением в регионе собственной крабовой передержки.

«Камчатский краб сейчас камчатский только по названию. Потому что, будучи выловленным в Охотском море, он транспортируется во Владивосток и экспортируется в рынки сбыта. Ранее в США, сейчас больше в Юго-Восточную Азию, и в результате на Камчатке краб дороже, чем в Приморье. Для того чтобы поменять ситуацию, нам нужно вернуть камчатского краба на камчатский берег. Именно этим мы занимаемся с нашими предпринимателями. Есть принципиальная договоренность, что будет создана береговая инфраструктура по передержке краба, и он попадет к нам в край. Часть будет направлена в рестораны и кафе, а часть пойдет на потребление гражданами», — рассказал глава региона.

Икра

Вопрос цен на краба, как и вопрос доступности лососевой икры, являются точечными, отметил губернатор. По его мнению, субсидирование цен на красную икру, стало бы «странным расходованием бюджетных средств». Доступность «красного золота» должна повыситься благодаря ограничению провоза икры в личном багаже пассажиров, обратил внимание Владимир Солодов.

«Огромный объем вывозится: от 800 до 1000 тонн икры в год, которая под видом икры для личного потребления реализуется в центральных регионах страны, причем большая часть икры неподтвержденного происхождения. Мы будем стимулировать тех, кто занят в этой сфере, к легальной работе именно по поставке икры на наш камчатский рынок. Уверен, что такая системная мера даст эффект, и будет больше икры на камчатском рынке, и цена будет ниже», — заявил глава региона.

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