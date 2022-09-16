Рыбаки принимают новые заводы

«Дальрыбтехцентр» поднимает планку в строительстве заводов и серийном производстве. За последние полгода специалисты компании реализовали целую серию проектов.

Инженеры были заняты одновременно четырьмя крупными береговыми объектами, включая два завода под ключ, а также масштабным заказом для краболовных судов. Как рассказали журналу «Fishnews — Новости рыболовства» в «Дальрыбтехцентре», для предприятия это был особый опыт. Работа в тисках предельно сжатых сроков, очередных санкций и ограничений вкупе с турбулентностью на рынке, но с обновлением собственных рекордов и реализацией новых технологических решений для рыбной отрасли.

Все береговые объекты были выполнены для камчатских рыбаков. Завод «Западный берег», примерно в 50 км севернее Соболево, в устье реки Колпаково, стал для «Дальрыбтехцентра» в этом году самым крупным по объемам работ и расчетной мощности выпуска готовой продукции.

«Это один из самых больших по производительности заводов: линия разделки, которую мы установили на предприятии, позволяет выпускать до 500 тонн продукции в сутки. Но пока это, скажем так, задел на будущее, т.к. проект реализуется в несколько этапов, — рассказал главный инженер ДРТЦ Игорь Яковлев, курировавший выполнение береговых проектов. — На данный момент мы говорим о фактической возможности выпуска порядка 300 тонн мороженой рыбопродукции в сутки».

Одновременно с «Западным берегом» с февраля по май в цехах ДРТЦ шла работа над вторым заводом для рыбаков Соболевского района — ООО «Хангар», расположенным в поселке Крутогоровский. В этом году предприятие ждала достаточно масштабная модернизация.

«На «Хангаре» был действующий цех, но с низкой производительностью — всего порядка 50 тонн в сутки. Перед нами стояла задача добиться производительности 180 тонн», — рассказывает Игорь Яковлев.

В итоге удалось даже перевыполнить план в части производственного потенциала. «Помимо новых морозильных шкафов, заказчик предполагал использовать в проекте две имевшиеся у него японские разделочные машины, и с учетом такого исходного комплекта нас попросили добавить оборудование, чтобы повысить мощность завода. Мы изготовили для «Хангара» пазовый транспортер с автоматическим головорубом и вакуумной системой (фактически конвейер полуавтоматической разделки). Добавили линию для производства неразделанной рыбопродукции. Сделали полную обвязку, начиная с сортировки рыбы и заканчивая выбивкой продукции после заморозки.

Таким образом, теперь технологические мощности цеха позволяют производить до 200 тонн рыбопродукции (но по факту эта цифра определяется морозильными мощностями)», — отмечает главный инженер «Дальрыбтехцентра».

Новый завод для ОАО «Колхоз Октябрь», расположенный в районе поселка Устьевое Соболевского района, стал для «Дальрыбтехцентра» крупнейшим проектом прошлого года. В этом году инженеры ДРТЦ продолжили работу над запуском второй очереди мощностей.

«На этот раз перед нами стояли две основные задачи: дополнить завод возможностью разделки камбалы, наваги, минтая и увеличить мощности по выпуску продукции из красной рыбы. Все это необходимо было встроить в действующую производственную схему. В итоге нам удалось эргономично разместить дополнительную машину для разделки лосося (плюс 50 тонн выработки в сутки) и оборудование под белорыбицу на 30–40 тонн, но с потенциалом удвоения мощностей», — рассказал о сути работы Игорь Яковлев.

Однако проект потребовал и дополнительной модернизации приемного отделения. Все оборудование было изготовлено еще в январе и смонтировано в мае, параллельно с двумя другими объектами на западном побережье Камчатки.

Предприятие «Апукинское» в селе Апука находится в одном из самых дальних уголков края. В конце 2021 г. компания вышла на договор с ДРТЦ по проекту модернизации приемного отделения завода (к нынешней путине), однако уже в феврале прибавилась и задача по изготовлению оборудования для основного цеха (с монтажом уже после завершения промысла).

«Что касается цеха, то заказчик ставил задачу обеспечить выпуск порядка 300 тонн готовой продукции в сутки. Из оборудования в цех вошло пять японских рыбообрабатывающих машин, один пазовый транспортер ручной разделки с автоматическим головорубом и вакуумной системой, а также линия ручной разделки. Холодильное отделение включает в себя оборудование как для блочной, так и для воздушной (штучной) заморозки», — рассказывает Игорь Яковлев.

После запуска нового цеха предприятие сможет серьезно увеличить объемы выпуска в сравнении со старым производством.

В этом году «Дальрыбтехцентр» продолжил работу и над морским направлением — созданием клетей для перевозки живого краба. Большой заказ на оснащение своих судов этим промысловым вооружением в 2021 году сделал «Антей». Подход к выбору исполнителя был серьезный: представители рыбопромышленной компании ознакомились с производственными условиями в цехах, организовали тендер среди потенциальных исполнителей. После заключения договора специалисты ДРТЦ за короткое время сконструировали и наладили серийный выпуск прямоугольных и цилиндрических клетей.

«Заказчик остался доволен организацией и качеством исполнения, выстроенным взаимодействием, — прокомментировал работу над проектом генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко. — В начале этого года и весной «Антей» вывез всю партию новой продукции на свои суда, испытал на промысле, и оснащение себя показало весьма неплохо в сравнении с аналогами, в том числе зарубежными».

В ДРТЦ отмечают, что в последние годы, несмотря на все события, происходящие в мире и в российской экономике, рыбная отрасль ни на месяц не останавливала свою деятельность. Более того, рыбаки продолжают реализовывать и инвестиционные проекты, так что не перестают поступать заказы машиностроителям, и с каждым годом производственный график в цехах «Дальрыбтехцентра» становится все насыщеннее.

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