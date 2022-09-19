Новости
Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Павел Клименко: Мы готовы к новаторству

В новых реалиях нетривиальные решения могут принести больше успеха, чем раньше, считает гендиректор холодоснабжающей компании «Колд Трейд» Павел Клименко. Примером может служить эксперимент по мультимодальным перевозкам живого краба.

Павел Клименко рассказал об инновационной системе жизнеобеспечения краба при его доставке на дальние расстояния автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Эта система была разработана и спроектирована совместно с сотрудниками группы «Антей», отметил генеральный директор «Колд Трейд» в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Эксперимент организовала ГК «Антей» в лице директора департамента Мурманморепродукт ГК «Антей» Николая Пересторонина. Мы обеспечивали технологическую сторону — то, что связано с организацией обеспечения жизни краба. Для перевозки мы использовали стандартные еврокубы, которые были модернизированы с учетом особенности эксплуатации. Были применены доработки, позволяющие эти «кубики» объединить в общую систему. А к ней подключались специальные модули с оборудованием для жизнеобеспечения краба. В частности, они поддерживали циркуляцию морской воды в необходимом количестве, подачу воздуха, систему фильтрации и температуру на комфортном для краба уровне», — рассказал Павел Клименко.

Для перевозки краба использовались стандартные еврокубы, которые были модернизированы с учетом особенности эксплуатации

10 августа в Мурманске в два контейнера загрузили восемь тонн живого краба-стригуна опилио. По автомобильной дороге эти контейнеры за 28 часов были доставлены в Москву для дальнейшей отправки в другие регионы или страны.

«Результаты, по оценке нашего заказчика, оказались хорошими. Краб чувствовал себя отлично, и после необходимой адаптации его можно было транспортировать дальше. Мы выявили ряд возможностей для технологических улучшений и составили соответствующий список доработок, которые позволят нашему оборудованию функционировать еще более надежно», — прокомментировал собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что концепция подобных перевозок требует обустройства дополнительной инфраструктуры вокруг выбранных направлений. В частности, универсальных заводов для передержки краба, где необходимо будет обеспечивать условия для поддержания его жизнедеятельности.

Были применены доработки, позволяющие объединить «кубики» в общую систему

В ближайшие дни компания «Колд Трейд» намерена участвовать в выставке и форуме Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. «Мы вообще внимательно относимся к подобным мероприятиям Росрыболовства, поскольку считаем, что во всей пищевой индустрии именно объекты рыбной отрасли — это наша специализация, наш профиль. Поэтому, конечно, мы будем участвовать в предстоящей выставке, как и в прошлые годы», — подчеркнул Павел Клименко.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

ООО «Колд Трейд»
190000, Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 449-90-40
Тел./факс: +7 (812) 449-90-41
coldtrade.spb.ru
info@coldtrade.spb.ru

На правах рекламы

Задать вопрос редакции
НазадМетки: выставкакрабмосквамурманскросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Мы готовы к новаторству

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Успешная выставка — это вопрос взаимного доверия

Генеральный директор АО «Владснаб» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор компании «Владснаб»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Снабжение предприятий в период перемен

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

События

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.