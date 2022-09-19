Павел Клименко: Мы готовы к новаторству

В новых реалиях нетривиальные решения могут принести больше успеха, чем раньше, считает гендиректор холодоснабжающей компании «Колд Трейд» Павел Клименко. Примером может служить эксперимент по мультимодальным перевозкам живого краба.

Павел Клименко рассказал об инновационной системе жизнеобеспечения краба при его доставке на дальние расстояния автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Эта система была разработана и спроектирована совместно с сотрудниками группы «Антей», отметил генеральный директор «Колд Трейд» в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Эксперимент организовала ГК «Антей» в лице директора департамента Мурманморепродукт ГК «Антей» Николая Пересторонина. Мы обеспечивали технологическую сторону — то, что связано с организацией обеспечения жизни краба. Для перевозки мы использовали стандартные еврокубы, которые были модернизированы с учетом особенности эксплуатации. Были применены доработки, позволяющие эти «кубики» объединить в общую систему. А к ней подключались специальные модули с оборудованием для жизнеобеспечения краба. В частности, они поддерживали циркуляцию морской воды в необходимом количестве, подачу воздуха, систему фильтрации и температуру на комфортном для краба уровне», — рассказал Павел Клименко.

10 августа в Мурманске в два контейнера загрузили восемь тонн живого краба-стригуна опилио. По автомобильной дороге эти контейнеры за 28 часов были доставлены в Москву для дальнейшей отправки в другие регионы или страны.

«Результаты, по оценке нашего заказчика, оказались хорошими. Краб чувствовал себя отлично, и после необходимой адаптации его можно было транспортировать дальше. Мы выявили ряд возможностей для технологических улучшений и составили соответствующий список доработок, которые позволят нашему оборудованию функционировать еще более надежно», — прокомментировал собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что концепция подобных перевозок требует обустройства дополнительной инфраструктуры вокруг выбранных направлений. В частности, универсальных заводов для передержки краба, где необходимо будет обеспечивать условия для поддержания его жизнедеятельности.

В ближайшие дни компания «Колд Трейд» намерена участвовать в выставке и форуме Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. «Мы вообще внимательно относимся к подобным мероприятиям Росрыболовства, поскольку считаем, что во всей пищевой индустрии именно объекты рыбной отрасли — это наша специализация, наш профиль. Поэтому, конечно, мы будем участвовать в предстоящей выставке, как и в прошлые годы», — подчеркнул Павел Клименко.

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