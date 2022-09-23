Ирина Унтилова: Вопросы стабильной работы рыбной отрасли для нас принципиальны

Предприятия Камчатского края активно вкладываются в проекты по развитию отрасли. Тем не менее в профсообществе говорят о серьезных рисках второго этапа перераспределения квот на вылов. В связи с этим региональные парламентарии предложили отложить изменения законодательства, рассказала председатель краевого Заксобрания Ирина Унтилова.

«Сейчас, когда еще нет анализа, что получили предприятия, а что потеряли, мы идем во второй этап. Зачем это делать так быстро?» — прокомментировала глава Законодательного собрания Камчатского края предлагаемый законопроект о второй волне инвестквот и аукционов.

На совещании в Государственной Думе аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов отметил, что окончательный акт еще не готов, но уже просматриваются определенные негативные последствия первого этапа, напомнила депутат.

«Не достигнуты те результаты, которых хотели добиться. Считаю, в этом случае надо остановиться. Посмотреть, что мешает, какие механизмы не работают, как их перезапустить. И только достигнув результатов, настроив определенные инструменты, переходить во второй этап», — заявила она в интервью Fishnews.

«При этом мы не отрицаем саму идеологию вопроса. Губернатор и правительство региона внесли весьма конструктивные предложения. Например, предлагается механизм инвестиционного нормирования, что предполагает установление экономически обоснованной величины капвложений на единицу квоты водных биоресурсов», — обратила внимание Ирина Унтилова.

Она отметила, что Камчатский край активно включился в первый этап квот под инвестиции. Однако по итогам первого раунда регион теряет 13% квот. Между тем, собственные инвестиции предприятий в отрасль оцениваются не менее чем в 63 млрд рублей. «То есть никто не сидел сложа руки. Камчатка — лидер в развитии отрасли. Причем, этот процесс шел и без инвестквот. Создано 5,5 тыс. рабочих мест, построено, приобретено и модернизировано 28 судов. Средства вкладываются и в социальные объекты. Огромный ледовый дворец построен, создаются спортивные комплексы и т.д. Это все очень важно», — подчеркнула руководитель краевого парламента.

Депутат заявила, что небольшой бизнес не сможет конкурировать с гигантами, желающими получить квоты. «В результате будут потеряны рабочие места, села будут пустеть, социальное напряжение расти. Для чего? Чтобы две-три компании получили ресурс? Мне кажется, это слишком высокая цена», — сказала она.

В краевом парламенте предложили, чтобы до первого чтения законопроекта были проведены парламентские слушания в Госдуме.

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