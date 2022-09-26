Интересные тенденции рынка консервов представили на форуме в Питере

В сфере производства и продажи консервов накопилось множество вопросов — это и возможности создания новых продуктов, упаковки, и защита качества, и политика торговых сетей.

Проблематика рынка рыбных консервов обсуждалась на специальной конференции в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Потребитель подчас считает консервы продуктом несовременным, не укладывающимся в концепцию здорового образа жизни. Между тем у этой продукции есть целый ряд плюсов, обратил внимание председатель Рыбного союза Александр Панин. Руководитель отраслевого объединения выступил модератором встречи.

Потенциал рынка, считает он, огромен, в том числе и на просторах СНГ. Но для того чтобы реализовать имеющиеся возможности, нужно предлагать современные продукты, подумать над новыми технологиями, новыми вкусовыми решениями.

Как выбираем, что покупаем

Несколько выступлений специалисты посвятили анализу рынка и потребительских предпочтений. Речь шла и об общих трендах на рынке рыбной продукции, которые применимы в том числе и к консервам, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, по данным Роскачества, 50% опрошенных связывают определенные опасения с качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов. И на первом месте у потребителей беспокойство, что вместо заявленного вида рыбы окажется другой, рассказала заместитель руководителя организации Елена Саратцева.

Присутствует и мнение, что лучшая рыба продается за рубеж, а все остальное идет на российский рынок, говорится в презентации Роскачества. Непосредственно с консервами потребители связывают опасения, что при производстве может использоваться несвежая рыба и ее менее ценные части.

Чтобы развеивать страхи, нужно не только работать с качеством продукции, но и просвещать потребителя, отметила Елена Саратцева.

Она отдельно остановилась на проблематике подмены сайры в консервах более дешевыми видами рыб. А также рассказала о положительной динамике на рынке консервов из лососевых: здесь исследования Роскачества показали позитивную динамику по сравнению с 2018 г

В целом качество продукции добросовестных производителей улучшается, считает Елена Саратцева. Торговые сети снимают продукцию недобросовестных производителей с полки, поэтому заниматься фальсификацией репутационно невыгодно, добавила она.

Говоря об общей ситуации на рынке, спикер обратила внимание на то, что потребители сокращают расходы на продукты питания. Запрос торговых сетей на более дешевую продукцию — опасный тренд, так как он ведет к понижению качества, а это, в свою очередь, отталкивает потребителей от полки, обратил внимание председатель Рыбного союза. О таких угрозах для востребованности рыбы и морепродуктов ранее заявляли и другие переработчики.

Представитель исследовательской компании NTech Дарья Акимова остановилась на ситуации в торговых сетях. Доля SKU рыбных консервов в общей матрице сетей очень разная, при этом место этой категории во всем объеме продаж рыбной продукции довольно велико — 18%. Самые популярные виды — килька, шпроты, сардина, горбуша, тунец, скумбрия, сайра, печень и икра трески, сельдь, печень и икра минтая.

Пик продаж консервированной продукции приходится на декабрь, но в целом рыбные консервы покупают по году достаточно стабильно — ярков выраженной сезонности нет, обратила внимание представитель исследовательской компании.

И вновь — о господдержке

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин остановился на двух важных аспектах. Первый — это необходимость адекватной статистической оценки в отрасли переработки.

Второй — актуальность мер господдержки переработчиков. Ежегодно отечественный агропромышленный комплекс получает от государства помощь порядка 400 млрд рублей, но производство тех же консервов остается без таких стимулов. «Почему это происходит? Из-за незнания, неактуальности рынка? Цифры говорят, что это не так», — отметил Сергей Митин. Компаний в этой сфере немало, рабочих мест создается довольно много. Значит, поддержка нужна. Так, необходимо внести изменения в приказ Минсельхоза о направлениях целевого использования льготных кредитов, а также скорректировать постановление правительства о поддержке системообразующих организаций. Все эти темы находятся на контроле у комитета, заверил сенатор.

Создание понятной, «сквозной» аналитики поможет в том числе обеспечить господдержку отрасли, считает Александр Панин. Он сообщил, что Рыбный союз совместно с НИФИ Минфина подготовили исследование и подробное финансово-экономическое обоснование для помощи производителям.

Непростая тема СТМ

Одной из самых интересных тем круглого стола стало влияние, которое оказывают на категорию собственные торговые марки сетей. Очень большая доля СТМ у Х5, рассказала Дарья Акимова. При этом эксперты обращают внимание на высокую долю СТМ сетей сразу по нескольким популярным видам рыб — сардине, горбуше, тунцу, скумбрии, печени и икре трески. По этим позициям доля собственных торговых марок превышает 30%. В мясной консервации на СТМ приходится около 20% — более скромное место, если сравнивать с рыбой. И неясно, откуда берется такая разница. Хотя можно говорить о том, что сети видят интерес к рыбной продукции и стремятся присутствовать в этой категории, отметила Дарья Акимова.

Разница между средней ценой брендированной продукции и СТМ составляет 17,5%. «Можно говорить, что по большому количеству видов ВБР это уровень акции», — прокомментировала представитель NTech. По ее мнению, с одной стороны, это говорит о том, что в нашей стране выпускают достаточно качественную продукцию под собственными торговыми марками, с другой — у производителя консервов остается очень мало возможностей для маневрирования с ценой.

Дарья Акимова также обратила внимание на то, что за семь месяцев 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. доля СТМ в рыбных консервах выросла на 41%.

Наращивание позиций СТМ на определенном этапе может привести к губительным для категории последствиям, считает Александр Панин. «Мы уже сейчас знаем примеры, когда крупнейшие производители, известные рыбоконсервные предприятия не могут поставить свою продукцию на полку магазинов. Потому что там стоит СТМ», — рассказал он. О негативных последствиях для конкуренции при доминировании собственных торговых марок сетей заявила и управляющий директор ТК «Продмост» (ТД «БАРС») Юлия Пальчикова.

Однако СТМ — это мировое явление, напомнил руководитель группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. С помощью таких марок, по его мнению, ритейл защищается от недобросовестных производителей и подмены сырья. Лояльность потребителя к собственным торговым маркам сети обеспечивают просто за счет того, что в банки кладется та рыба, которая обозначена на этикетке.

Конечно, СТМ должен быть на рынке, но доля в 85-90% для такой продукции — нонсенс, это уже идет во вред конкуренции, прокомментировал председатель Рыбного союза. «На мой взгляд, 25-30% — это некий максимальный порог СТМ на полке», — сказал он.

На конференции были подняты и другие вопросы: обеспечения качества консервов, контроля производителей, изменения продукта в соответствии со вкусами молодого поколения. Общение было бы интересно продолжить, отметили эксперты.

В этом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге проходили с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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