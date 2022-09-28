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Принципы и инструменты «умной аквакультуры» обсудили участники конференции на площадке Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге

Аквакультура стремится «поумнеть»

Принципы и инструменты «умной аквакультуры», как и примеры их применения в российских условиях и за рубежом, обсудили участники конференции, организованной на площадке Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Современная аквакультура все больше превращается в высокотехнологичную отрасль, где важное место занимают искусственный интеллект и информационные системы, а решения все чаще принимаются на основе анализа больших данных. Неслучайно тема конференции, прошедшей 22 сентября в рамках Международного рыбопромышленного форума, была сформулирована как «Умная аквакультура». Баланс экономики и экологии, паритет интересов рыбаков и рыбоводов, достигаемые за счет эффективного регулирования, внедрения новых технологий и реализации проектов, которые помогают наращивать производство независимо от ограничений водного фонда, — так охарактеризовал этот подход руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

В России сегмент аквакультуры в последние годы превратился в одно из самых динамично развивающихся направлений животноводства. По итогам 2021 г. объемы производства продукции товарного рыбоводства составили почти 357 тыс. тонн, что на 8,5% выше уровня предыдущего года. Как сохранить заданные темпы и в полной мере раскрыть потенциал аквакультуры как точки роста рыбной индустрии — примерами решения этой непростой задачи поделились зарубежные участники конференции.

Диверсификация и цифровые рельсы

Таиланд, где на долю аквакультуры приходится 40% производства рыбы и морепродуктов (более 1 млн тонн в 2020 г.), старается параллельно развивать морские и пресноводные хозяйства. Разнообразие культивируемых видов, среди которых главенствующее место занимают тиляпия и сом — для пресной воды, креветки, моллюски и каменный окунь — для морских акваторий, способствует устойчивости отрасли.

Заместитель гендиректора департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда Тавон ТХУНЧАЙ

Государство считает приоритетом поддержку мелких аквафермеров — это примерно 90% всех рыбоводных хозяйств страны, рассказал заместитель гендиректора департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда Тавон Тхунчай. Департамент стимулирует объединение рыбацких сообществ, которые занимаются аквакультурой и рыбопереработкой, для продвижения продукции на рынке, в числе через онлайн-каналы. Большое внимание уделяется новейшим технологиям в области селекции, разведения, кормления гидробионтов и улучшения качества воды.

В Турции отрасль аквакультуры смогла воспользоваться удачным географическим положением страны и всего за несколько десятилетий вышла на второе место в Европе после Норвегии. Сектор был изначально в большей степени ориентирован на зарубежные рынки, отметил вице-председатель совета директоров Стамбульской ассоциации экспортеров рыбной продукции и продуктов животного происхождения Огулджан Сагун. По его словам, аквакультурные хозяйства обеспечивают порядка 85% экспорта рыбопродукции страны, общая стоимость которого в этом году может достигнуть 1,5 млрд долларов.

Вице-председатель совета директоров Стамбульской ассоциации экспортеров рыбной продукции и продуктов животного происхождения Огулджан САГУН

Значительная часть этого объема приходится на форель, которую выращивают в садках в Черном море. Однако такой традиционный способ чреват рядом проблем из-за невозможности контролировать температуру и другие факторы окружающей среды. Этих недостатков лишены системы рециркуляции, которые позволяют повторно использовать воду и держать под контролем содержание кислорода, микробиологические показатели и другие параметры для каждого вида рыбы.

Большие надежды на инновационные технологии турецкие аквафермеры возлагают в вопросе снижения основных издержек, связанных с кормами. Сейчас они изготавливаются преимущественно из дикой рыбы, однако производители видят необходимость в более устойчивом подходе, при котором в качестве сырья могут использоваться, к примеру, микроводоросли и насекомые.

Генеральный директор компании «Фамсун» Райни КВАН

Как сообщает корреспондент Fishnews, над технологиями улучшения качества кормов активно работают и в Китае — безусловном лидере мирового сектора аквакультуры. О направлениях научного поиска и особенностях организации современного кормового производства на конференции рассказал генеральный директор компании «Фамсун» Райни Кван. Компания ведет переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами для запуска нового комбикормового завода.

Инновации made in Russia

Оказывать содействие отрасли через господдержку, подталкивая ее развитие в нужную сторону, пытаются власти самого форелевого региона России — Карелии. Цель — изменить структуру производства и добиться его диверсификации путем переключения внимания рыбоводов с форели на сиговых и мидий. Другое важное направление — развитие рыбоперерабатывающих мощностей, для чего правительство республики компенсирует до 30% стоимости оборудования рыбцехов, поделился опытом министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир ЛАБИНОВ

Компенсации предлагаются и для инвесторов в производство рыбопосадочного материала — его отчаянно не хватает рыбоводным предприятиям. К выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) фермеры тоже присматриваются, но совсем уйти от садков форелеводы пока не готовы. А вот доращиванием в УЗВ молоди до крупной навески занимается все больше хозяйств.

Наработками в сфере интеллектуальных систем могут похвастаться и российские компании — резиденты «Сколково». У некоторых из них уже есть опыт реализации проектов по аквапонике, строительству автоматизированных рыбных ферм, созданию облачных сервисов и программ учета для рыбоводных хозяйств, а также использованию big data для тренировки нейросетей в управлении производством.

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем ДАУШЕВ

«Умная аквакультура» — это не только технологии, но и своевременная диагностика заболеваний рыб и их профилактика, лабораторные исследования и контроль за кормами и посадочным материалом, высказал мнение помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев. Он обратил внимание на важность интеграции информационных систем различных ведомств, целью которой является достижение полной прослеживаемости рыбной продукции, что в свою очередь помогает бороться с нарушениями и браконьерством.

Начальник отдела молекулярной генетики Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Николай МЮГЕ

Благодаря достижениям селекции XX века продуктивность аквакультурной рыбы стала значительно выше, чем у ее диких собратьев. Но современные подходы позволяют добиваться аналогичных результатов гораздо быстрее, указал начальник отдела молекулярной генетики Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Николай Мюге. По его словам, речь идет не только о генно-модифицированной рыбе, которая недавно начала выходить на рынок, но и об инструментах для точечного изменения генома, вроде технологии CRISPR/Cas — специалисты института осваивают эти методы на объектах аквакультуры.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Развитие интернет-торговли может решить одну из ключевых проблем российских рыбоводов — доступность их продукции для покупателя, высказал мнение руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Как и в Таиланде, в России аквакультура в основном представлена предприятиями малого и среднего бизнеса, а инструменты e-commerce позволяют им конкурировать с крупными агрохолдингами успешнее, чем в борьбе за полку федеральных розничных сетей.

Использование новых перспективных инструментов, с точки зрения регулятора, может помочь российскому товарному рыбоводству достичь целевых ориентиров, заложенных в отраслевой стратегии развития. «Мы нацелены на совместную работу с бизнесом, готовы оказывать научно-консультационную помощь, активно взаимодействовать с иностранными партнерами, делиться опытом для создания «умной аквакультуры» и решения вопросов обеспечения продовольствием в условиях растущего населения планеты с учетом рисков снижения промысловых запасов Мирового океана», — подчеркнул Илья Шестаков.

В этом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге проходили с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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