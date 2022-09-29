Чукотка предупредила о рисках потери ресурса

Власти Чукотского автономного округа заявили об угрозе негативных последствий принятия закона о перераспределении квот на добычу. Пострадать может стратегически важное для региона предприятие, занимающееся «северным завозом».

Видение региональных властей по законопроекту заместитель губернатора — начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО Сергей Давидюк представил на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Комитет-соисполнитель организовал обсуждение резонансных изменений в преддверии парламентских слушаний, сообщает корреспондент Fishnews.

Доли квот на вылов закреплены за стратегически важным для ЧАО предприятием — «Чукотопторг» (находится в собственности субъекта Федерации). Оно обеспечивает продовольственную безопасность территории, занимая ведущее место в оптовых поставках продуктов в округ в рамках «северного завоза».

«Прибыль от освоения морских квот на добычу водных биоресурсов предприятие использует на покрытие убытков, связанных с реализацией продуктов питания розничным предприятиям по минимальным ценам», — обратил внимание Сергей Давидюк. Это позволяет бороться с продовольственной инфляцией.

«Ежегодно предприятию в рамках квот выделяется порядка 5,5 тыс. тонн вылова водных биоресурсов, таких как минтай, треска, палтус. В случае изъятия 20% предприятие потеряет около тысячи тонн, что, по оценке, повлечет снижение выручки более 30 миллионов», — заявил представитель региональных властей.

Он отметил, что производители на Чукотке в силу своей низкой капитолоемкости не имеют возможности получить квоты на конкурентных условиях и осваивать их.

Окружные власти считают, что принятие законопроекта о втором этапе в нынешнем виде приведет к негативным последствиям для экономики регионального предприятия и Чукотки в целом. Опасения вызывают поступления в бюджет. Также, заявил Сергей Давидюк, потребуется направление дополнительных средств окружного бюджета на сдерживание инфляции в регионе.

В связи с этим власти региона предлагают учесть необходимость сохранения ресурсного обеспечения за предприятиями, несущими значительную социальную нагрузку.

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