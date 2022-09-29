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Краболов «Дмитрий Коноплев» торжественно спустили на воду

«Антей» готовится пополнить флот краболовом «Дмитрий Коноплев»

Судно «Дмитрий Коноплев» для группы «Антей» спущено на воду в Приморском крае. Глава холдинга Иван Михнов объявил о намерении заказать постройку еще 17 единиц флота.

Торжественная церемония спуска прошла на набережной Находкинского судоремонтного завода 28 сентября, сообщает корреспондент Fishnews. Заказчиком второго краболова стала группа компаний «Антей». Краболов назван в честь государственного деятеля и оборонщика Дмитрия Владимировича Коноплева. Его вдова Мария Коноплева передала от всей своей семьи благодарность за добрую память о муже.

Гендиректор НСРЗ Александр Корнейчук поблагодарил заказчиков и, конечно, сказал теплые слова в адрес сотрудников завода. «Это вы своей энергией и силой, иногда преодолевая трудности, не считаясь с праздниками, выходными и погодными условиями совершали трудовые подвиги», — подчеркнул он.

Президент группы компаний «Антей» Иван Михнов подчеркнул, что строительство новых судов ведется в тесном контакте верфи и заказчика. Впереди предстоит много работы. Глава холдинга сообщил о планах заказать еще 17 судов, в том числе 12 краболовов. «Я надеюсь, что все будет хорошо и следующие заказы разместятся здесь. И себестоимость будет той, которая должна быть», — отметил глава «Антея».

Серия из восьми краболовов проекта CCa5712LS была торжественно заложена на НСРЗ в июне 2020 г. Первый краболов, «Капитан Хазан», спустили на воду 8 сентября. Всего в текущем году планируется завершить работу над первыми тремя судами из этой серии. Объем инвестиций ГК «Антей» в проекты на НСРЗ оценивается в 13,5 млрд рублей.

Характеристики новых судов следующие: длина — 57,7 м, ширина — 12,6 м, дедвейт — около 1200 тонн, экипаж — 24 человека. Вместимость по живому крабу — не менее 100 тонн.

Ранее «Антей» построил на российской верфи краболов «Русь», который уже работает на промысле.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

  • Краболов «Дмитрий Коноплев» торжественно спустили на воду
  • Это второе судно в серии из восьми краболовов проекта CCa5712LS
  • Церемония спуска проходила на набережной Находкинского судоремонтного завода в торжественной атмосфере
  • На НСРЗ можно посмотреть краболовы из этой же серии, находящиеся в разной стадии постройки
  • Во время торжественной церемонии президент группы компаний «Антей» Иван МИХНОВ анонсировал строительство еще 17 судов
  • Мария КОНОПЛЕВА — вдова Дмитрия Коноплева, в честь которого названо судно, — поблагодарила заказчиков и строителей за добрую память о муже
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