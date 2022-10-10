Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания. С помощью навигатора Fishnews можно узнать об этапах прохождении законопроекта и ключевых его обсуждениях.

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов правительство внесло в Госдуму в июле. Полное название документа — «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Документ идет под номером 173016-8. Страница в Системе обеспечения законодательной деятельности — https://sozd.duma.gov.ru/bill/173016-8. С ее помощью можно отслеживать, как продвигаются инициативы с момента внесения в нижнюю палату парламента и до момента выхода законов. Здесь можно ознакомиться с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием к законопроекту.

Ответственным за подготовку законопроекта о втором этапе к рассмотрению в Госдуме назначен Комитет ГД по аграрным вопросам. Также определены три комитета-соисполнителя. Это Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет по защите конкуренции и Комитет по малому и среднему предпринимательству.

Согласно примерной программе законопроектной деятельности Госдумы, проект закона о втором этапе инвестквот и аукционов должен был обсуждаться в ноябре. Однако затем вопрос был включен в календарь рассмотрения вопросов на 25 октября.

До 18 октября ответственный комитет Госдумы собирает отзывы, предложения и замечания к проекту федерального закона. Регионы высказывают свои позиции: Fishnews уже писал об обсуждениях на Камчатке, в Сахалинской области и Хабаровском крае.

19 октября по законопроекту о втором этапе планируется провести большие парламентские слушания в Государственной думе. К ним готовятся бизнес и власти.

По мере событий Fishnews будет пополнять свой навигатор.

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