Рыбопромышленники Сахалина и Курил решили сказать свое слово по инвестквотам и аукционам

Сахалинский рыбохозяйственный совет направит отрицательный отзыв на проект закона о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. Важно выразить позицию бизнес-сообщества, подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Проект закона о перераспределении квот на промысел рассматривался на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета 12 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Сегодня рыбную отрасль может ожидать новая встряска — второй этап инвестиционных квот и аукционов, обратил внимание руководитель АРСО.

Самой болезненной историей для Сахалинской области руководитель объединения назвал возможность перераспределения квот на добычу моллюсков и других водных беспозвоночных. Напомним, что законопроект предусматривает продажу 100% объемов для промысла этих объектов на аукционах с инвестиционными обязательствами — по тому же принципу, что и крабовые квоты.

По итогам первых крабовых аукционов регион уже лишился объемов вылова. Тревожат отраслевое сообщество и последствия второго этапа распределения «рыбных» инвестквот. Разработчики законопроекта говорят о том, что этот механизм поможет обновить промысловый флот, но при этом не озвучиваются возможные потери отрасли в результате предложенных изменений, отметил Максим Козлов.

«По мнению отраслевого сообщества и экспертов, согласиться по сути с «надутой» эффективностью механизма инвестиционных квот нельзя», — заявил он, напомнив о темпах сдачи промысловых судов под квоты — сроки оказались далеки от запланированных.

Один из ключевых моментов, на которые обращают внимание в Сахалинской области, — «утяжеление» объекта инвестиций береговых заводов обязательствами по строительству промысловых судов. Это может ударить по развитию береговой инфраструктуры, считают в регионе. Правительство Сахалинской области против такой формулировки, подчеркнул зампред Антон Зайцев.

Максим Козлов напомнил о недавнем выступлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Председатель верхней палаты подчеркнула, что сенаторы не поддержат инициативы, против которых выступают все рыбацкие территории.

Часто звучит, что инвестиционные квоты предоставляются для освоения только после ввода судна или завода в эксплуатацию, однако в прошлом году предприятиям уже пришлось столкнуться с ситуацией, когда объемы почему-то были «заморожены» под инвестквоты и только потом их вывели из резерва.

Вызвавший огромный резонанс проект закона внесен в Госдуму, но все же удалось добиться определенных результатов: документ разослан для сбора отзывов в регионы. Сахалинская областная дума уже сформировала отрицательную позицию по предложенным изменениям закона, готовится позиция руководства региона.

Обсуждать второй этап необходимо после того, как будут проанализированы результаты проверки влияния на отрасль первого этапа, которую проводит Счетная палата, подчеркнул Максим Козлов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews