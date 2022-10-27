Новый флот не заменит рабочих мест на берегу

Потеря ресурса предприятиями из-за второго этапа инвестквот и аукционов приведет к сокращению рабочих мест и усилит отток населения с прибрежных территорий, указала глава Хабаровского крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Принятие законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционов негативно отразится на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях Хабаровского края, заявила на заседании правления Союза рыболовецких колхозов России председатель Хабаровского крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. По ее словам, из-за состава «пакетов инвестквот» на вылов минтая и сельди хабаровские компании не смогли принять участие в первом этапе с инвестпроектами по строительству береговых заводов.

«По причине того, что минтай распределялся сразу в восьми подзонах, рыбаки Хабаровского края даже не стали участвовать. Потому что просто невозможно доставить уловы, к примеру, с Западно-Беринговоморской зоны к побережью Хабаровского края и переработать их на береговых заводах, — отметила руководитель регионального объединения. — Также не было учтено, что в период самого массового подхода минтая — это путина «А» — у нас закрыта навигация».

Еще сильнее, по ее словам, пострадают предприятия, которые занимаются прибрежным промыслом краба в небольших объемах. Им грозит полная потеря производственного ресурса, поскольку они заведомо не смогут конкурировать на аукционах за крабовые квоты с крупными компаниями.

«Если мы посмотрим по первому этапу, то лоты формировались не менее 1000 тонн краба. У нас в союзе на сегодняшний день два предприятия: это рыболовецкая артель «Иня», у которой около 100 тонн, и РПК «Охотский» — у них около 6 тонн краба, — привела примеры Ольга Булкова. — Эти предприятия останутся без крабовых квот».

Перспектива потерять ресурс ставит под вопрос уже не развитие и модернизацию, а само существование береговых заводов в Хабаровском крае, как и населенных пунктов, в которых они расположены. «Заберут 44% квоты на сельдь и минтай у наших предприятий, заберут 100% квоты на краба. А с чем тогда работать?» — поинтересовалась председатель крайрыбакколхозсоюза.

Она привела статистику по самому северному району Хабаровского края — Охотскому. За 40 лет количество жителей в этом районе сократилось в пять раз и сейчас составляет всего 4 тыс. человек. «Если забрать этот ресурс, люди будут уезжать, потому что работы не будет. Соответственно, мы придем к тому, что северные территории края опустеют», — предупредила Ольга Булкова.

По ее словам, новые суда — это хорошо, но комплексный социально-экономический эффект даже не от запуска — от сохранения действующего берегового предприятия может оказаться более сильным. В целом Хабаровский крайрыбакколхозсоюз разделяет позицию рыбацкой общественности, высказанную на парламентских слушаниях в Госдуме 19 октября: законопроект о втором этапе инвестквот необходимо отложить до завершения всех инвестпроектов в рамках первого этапа и анализа их результатов.

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