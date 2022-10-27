Новости
Рыбохозяйственный комплекс играет особую роль в жизни отдаленных районов Хабаровского края. Фото Ирины Луцковской

Новый флот не заменит рабочих мест на берегу

Потеря ресурса предприятиями из-за второго этапа инвестквот и аукционов приведет к сокращению рабочих мест и усилит отток населения с прибрежных территорий, указала глава Хабаровского крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Принятие законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционов негативно отразится на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях Хабаровского края, заявила на заседании правления Союза рыболовецких колхозов России председатель Хабаровского крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. По ее словам, из-за состава «пакетов инвестквот» на вылов минтая и сельди хабаровские компании не смогли принять участие в первом этапе с инвестпроектами по строительству береговых заводов.

«По причине того, что минтай распределялся сразу в восьми подзонах, рыбаки Хабаровского края даже не стали участвовать. Потому что просто невозможно доставить уловы, к примеру, с Западно-Беринговоморской зоны к побережью Хабаровского края и переработать их на береговых заводах, — отметила руководитель регионального объединения. — Также не было учтено, что в период самого массового подхода минтая — это путина «А» — у нас закрыта навигация».

Еще сильнее, по ее словам, пострадают предприятия, которые занимаются прибрежным промыслом краба в небольших объемах. Им грозит полная потеря производственного ресурса, поскольку они заведомо не смогут конкурировать на аукционах за крабовые квоты с крупными компаниями.

«Если мы посмотрим по первому этапу, то лоты формировались не менее 1000 тонн краба. У нас в союзе на сегодняшний день два предприятия: это рыболовецкая артель «Иня», у которой около 100 тонн, и РПК «Охотский» — у них около 6 тонн краба, — привела примеры Ольга Булкова. — Эти предприятия останутся без крабовых квот».

Перспектива потерять ресурс ставит под вопрос уже не развитие и модернизацию, а само существование береговых заводов в Хабаровском крае, как и населенных пунктов, в которых они расположены. «Заберут 44% квоты на сельдь и минтай у наших предприятий, заберут 100% квоты на краба. А с чем тогда работать?» — поинтересовалась председатель крайрыбакколхозсоюза.

Она привела статистику по самому северному району Хабаровского края — Охотскому. За 40 лет количество жителей в этом районе сократилось в пять раз и сейчас составляет всего 4 тыс. человек. «Если забрать этот ресурс, люди будут уезжать, потому что работы не будет. Соответственно, мы придем к тому, что северные территории края опустеют», — предупредила Ольга Булкова.

По ее словам, новые суда — это хорошо, но комплексный социально-экономический эффект даже не от запуска — от сохранения действующего берегового предприятия может оказаться более сильным. В целом Хабаровский крайрыбакколхозсоюз разделяет позицию рыбацкой общественности, высказанную на парламентских слушаниях в Госдуме 19 октября: законопроект о втором этапе инвестквот необходимо отложить до завершения всех инвестпроектов в рамках первого этапа и анализа их результатов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Суда — это основа всей отрасли

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.