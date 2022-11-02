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На пост президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области единогласно переизбран Максим КОЗЛОВ. Фото предоставлено АРСО

Отраслевая ассоциация Сахалинской области переизбрала президента

На пост президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области единогласно переизбран Максим Козлов. В числе ключевых вопросов работы объединения останется распределение квот и участков для промысла, переход на новые форматы отчетности для пользователей, рассказал руководитель АРСО.

Максим Козлов продолжит работу в качестве президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Такое решение принято на отчетно-выборном собрании АРСО 1 ноября. Максим Козлов возглавляет объединение с момента образования в 2017 г.

Важнейшим вопросом для работы отраслевых ассоциаций остается регулирование распределение квот на вылов водных биоресурсов, заявил Максим Козлов Fishnews по итогам собрания. 27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. «Мы все понимаем, что от итоговых решений зависит история российской рыбной отрасли, — подчеркнул президент АРСО. — Надеемся, что законодатели услышат рыбацкое сообщество, которое говорит о губительности изменений».

Объединение продолжит заниматься и тематикой рыболовных участков — через их закрепление, напомним, предоставляется право на промысел тихоокеанских лососей и других анадромных видов рыб. Росрыболовство уже сообщило о подготовке законопроекта по этому вопросу.

Волнуют предприятия и другие новшества, которые обсуждались в сфере регулирования, — например, цифровая маркировка товаров. «Требование по цифровому маркированию — если его введут, на мой взгляд, станет лишним административным барьером, причем его эффективность с точки зрения борьбы с браконьерством вызывает сомнения», — прокомментировал Максим Козлов.

Ассоциация продолжает отслеживать проблематику государственной экологической экспертизы. Не теряют актуальности вопросы с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

С марта 2023 г. вступают в силу новые требования закона по электронному рыболовному журналу и электронным разрешениям на вылов. Отраслевому сообществу, конечно, нужно объединить усилия для подготовки к этим изменения, подчеркнул Максим Козлов.

Правила рыболовства, организация лососевой путины — эти направления, безусловно, выделены как приоритетные для отраслевой ассоциации Сахалинской области.

Максим Козлов также отдельно поблагодарил предприятия за участие в программах по повышению доступности рыбной продукции для жителей региона.

Решения важнейших для отрасли вопросов президент ассоциации добивается совместно с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области сегодня объединяет 70 участников.

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НазадМетки: браконьерстводальний востокросрыболовство
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