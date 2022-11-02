Отраслевая ассоциация Сахалинской области переизбрала президента

На пост президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области единогласно переизбран Максим Козлов. В числе ключевых вопросов работы объединения останется распределение квот и участков для промысла, переход на новые форматы отчетности для пользователей, рассказал руководитель АРСО.

Максим Козлов продолжит работу в качестве президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Такое решение принято на отчетно-выборном собрании АРСО 1 ноября. Максим Козлов возглавляет объединение с момента образования в 2017 г.

Важнейшим вопросом для работы отраслевых ассоциаций остается регулирование распределение квот на вылов водных биоресурсов, заявил Максим Козлов Fishnews по итогам собрания. 27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. «Мы все понимаем, что от итоговых решений зависит история российской рыбной отрасли, — подчеркнул президент АРСО. — Надеемся, что законодатели услышат рыбацкое сообщество, которое говорит о губительности изменений».

Объединение продолжит заниматься и тематикой рыболовных участков — через их закрепление, напомним, предоставляется право на промысел тихоокеанских лососей и других анадромных видов рыб. Росрыболовство уже сообщило о подготовке законопроекта по этому вопросу.

Волнуют предприятия и другие новшества, которые обсуждались в сфере регулирования, — например, цифровая маркировка товаров. «Требование по цифровому маркированию — если его введут, на мой взгляд, станет лишним административным барьером, причем его эффективность с точки зрения борьбы с браконьерством вызывает сомнения», — прокомментировал Максим Козлов.

Ассоциация продолжает отслеживать проблематику государственной экологической экспертизы. Не теряют актуальности вопросы с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

С марта 2023 г. вступают в силу новые требования закона по электронному рыболовному журналу и электронным разрешениям на вылов. Отраслевому сообществу, конечно, нужно объединить усилия для подготовки к этим изменения, подчеркнул Максим Козлов.

Правила рыболовства, организация лососевой путины — эти направления, безусловно, выделены как приоритетные для отраслевой ассоциации Сахалинской области.

Максим Козлов также отдельно поблагодарил предприятия за участие в программах по повышению доступности рыбной продукции для жителей региона.

Решения важнейших для отрасли вопросов президент ассоциации добивается совместно с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области сегодня объединяет 70 участников.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews