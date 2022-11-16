Проект закона по квотам: что дальше

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили дальнейшую работу по отстаиванию интересов предприятий в рамках второго этапа «квотной реформы».

Руководители дальневосточных ассоциаций, входящих в состав координационного совета, — председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов — включены в состав комиссии по проекту изменений закона о рыболовстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, такая площадка создана для рассмотрения переноса сроков вступления в силу положений законопроекта об инвестквотах под суда и крабовых аукционах, а также для обсуждения идеи «инвестиционного нормирования». Госдума при принятии в первом чтении законопроекта о втором этапе инвестквот указала и на другие проблемные моменты.

В согласительную комиссию, которую возглавил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, вошли депутаты ГД, сенаторы, представители региональных властей, федеральных ведомств. От отраслевого сообщества в комиссию включены руководители рыбохозяйственных ассоциаций. Провести заседание комиссии планируется 17 ноября.

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online обсудили также, как идет подготовка предложений по защите интересов предприятий и прибрежных территорий в региональных парламентах. Совет продолжит работу с депутатами в регионах и на федеральном уровне.

Напомним, что Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций указывал на риски принятия законопроекта о втором этапе для отрасли и прибрежных территорий, призывая не форсировать внесение столь серьезных изменений.

Поправки по проекту закона комитет Госдумы по аграрным вопросам должен собирать до 25 ноября. По общим правилам поправки к законопроектам, принятым в первом чтении, вправе вносить президент, Совет Федерации, сенаторы, депутаты Госдумы, правительство, законодательные органы регионов.

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