Члены Координационного совета обсуждают «квотную реформу» с парламентариями

Квотные аукционы обеспечат единовременные поступления в бюджет, однако грозят закрытием предприятий и потерей рабочих мест в регионах, заявил депутат Госдумы Борис Гладких на встрече с членом Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока Сергеем Рябченко.

Депутат Госдумы Борис Гладких и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, член Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока Сергей Рябченко обсудили проблематику изменений федерального закона о рыболовстве, которые сейчас находятся на рассмотрении парламента. Законопроект предполагает перераспределение объемов для промысла в рамках второго этапа инвестквот и аукционов.

«Нас в данном случае беспокоят рабочие места, число региональных рыбопромышленных предприятий», — отметил Борис Гладких.

Вместе с коллегами Максимом Ивановым, Михаилом Кисляковым и Павлом Симигиным он предложил ряд поправок ко второму чтению законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов. Так, парламентарии предложили перенести сроки запуска второго этапа инвестквот по судам на 2026 г., по крабовым торгам — на 2034 г., исключить распространение аукционного принципа на моллюски и другие морепродукты.

Аукционы обеспечат определенные поступления в бюджет. «Но мы упустим очень важный моменты, связанный с занятостью населения, региональной составляющей, — считает депутат. — Это движение не в пользу малого и среднего бизнеса. За бюджетными процессами, цифрами нужно видеть все-таки людей».

Квотные аукционы уже использовались в 2000-х годах — впоследствии их признали ошибочным решением и механизмом, который привел к стагнации отрасли. Но сегодня об этом почему-то забыли, обратил внимание Сергей Рябченко. Сейчас, когда продвигаются новые торги, регулятор говорит, что в крабовом бизнесе на самом деле нет небольших предприятий — все входят в группы лиц. Но это не так, и малый и средний бизнес пострадает первым, лишившись ресурса, подчеркнул руководитель ассоциации.

Перераспределение квот приведет к монополизации рынка, уверен Сергей Рябченко. «Это показал первый этап. И аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов об этом постоянно говорит», — отметил член Координационного совета.

По мнению Бориса Гладких, «квотная реформа» не решит и задачи повышения доступности рыбной продукции для людей. В целом пока нет ответа, что дают изменения в сфере распределения квот простым россиянам.

Стратегические планы отрасли, к сожалению, не отражают региональную специфику, считает депутат. Регулятор определяет показатели эффективности общими цифрами — отдельные особенности региональной повестки при этом остаются без внимания, полагает он.

Сергей Рябченко отметил, что плотная работа по законопроекту ведется не только с федеральными парламентариями, но и с Законодательной думой Хабаровского края. «Очень важно, что депутаты от Хабаровского края, региональный парламент нас поддерживают», — подчеркнул член Координационного совета.

Борис Гладких вместе с коллегами по Госдуме также принял участие в заседании Хабаровского краевого рыбохозяйственного совета, на котором рассматривались последствия изменений федерального законодательства для рыбной отрасли региона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее вопросы предоставления права на промысел также обсудили сенатор Андрей Хапочкин и член Координационного совета, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

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