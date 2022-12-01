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Экипаж на ходовых испытаниях в капитанской рубке. Фото Валентины Боковиковой

«Владимир Бирюков» спешит на родину

Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке во второй половине декабря.

Два с половиной года потребовалось, чтобы дать жизнь второму рыбопромысловому судну (первым стал «Георгий Мещеряков»). Из-за сложной ситуации в мире проблем возникло немало, но и судоверфь, и заказчик были заинтересованы в строительстве супертраулера, поэтому совместными усилиями сумели преодолеть все препятствия. Ходовые испытания прошли удачно, прежние ошибки были учтены, рассказали Fishnews в «Океанрыбфлоте».

И вот наступил самый торжественный момент: 21 октября в 18:10 судно покинуло верфь «Терсан». Долгий гудок, и «Владимир Бирюков» медленно отходит от причала. 25 октября, после заливки топлива, он взял курс на северо-восток. Судно прошло через Мраморное, Эгейское, Средиземное, Красное моря, через Индийский океан, Южно-Китайское, Филиппинское, Восточно-Китайское, Японское моря. Затем вышло на финишную прямую — в Тихий океан — и прибыло в Пусан.

Капитан-директор Антон Сейлев впервые совершил путешествие через полмира на новом суперпароходе. По его словам, времени экипаж не терял: ребята изучали системы и морально готовились к будущим промысловым экспедициям. Большая часть команды — это молодые парни, которым интересно узнавать новое, у которых горят глаза. Они буквально рвались в рейс: хотели посмотреть, на что способен траулер в действии. И конечно же, жаждали доказать и себе, и другим, что они справятся с поставленными задачами и станут лучшими среди равных.

В столовой команды занял почетное место портрет Владимира Афанасьевича Бирюкова и латунная табличка с фактами его биографии. Этого человека хорошо знают на Камчатке: он был директором Камчатрыбпрома, затем губернатором Камчатской области, прославился как настоящий патриот региона, неравнодушный гражданин и грамотный руководитель. Теперь в честь легендарного земляка назван новый пароход, и экипаж верит в его счастливую звезду.

«Когда я получил предложение о назначении на этот пароход, то согласился не раздумывая, — поделился капитан-директор РС «Владимир Бирюков» Антон Сейлев. — Чувствую большую ответственность и огромное желание приступить к работе. Есть классическая фраза: «пересесть с «жигули» на «мерседес». Вот этот пароход — «мерседес», он на голову выше судов старой постройки».

Он отметил, что очень хорошо организован быт для экипажа: есть возможность после вахты пойти в спортзал, сауну, комнату психологической разгрузки, кинотеатр.

«Конечно, весь пароход оснащен по самому последнему слову техники: оборудование, траловый комплекс, главные двигатели, рыбопоисковое оборудование, лебедки — всё совершенно новое, компьютеризированное. Опасения были вначале, но, уверен, мы справимся, ведь не лыком шиты», — подчеркнул Антон Сейлев.

На Камчатке супертраулер встретят торжественно: для «Океанрыбфлота» ввод в эксплуатацию второго судна такого уровня — масштабное событие. Два судна нового поколения способны заменить пять типа «Пулковский меридиан». Траулеры длиной 108 м оснащены высокотехнологичным оборудованием, способным осуществлять добычу даже в арктических водах. Их рабочая скорость — 16 морских узлов, вместимость — 150 человек.

Ежедневно с помощью 12 технологических линий, которые специально созданы для переработки различных видов рыбы и установлены в заводской зоне, можно обрабатывать 450 тонн сырья. Кроме того, суда имеют мощности для изготовления рыбьего жира и рыбной муки из 210 тонн сырца в сутки.

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