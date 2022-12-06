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Добыча нерки на Камчатке

Власти Камчатки предложили критерии для перезакрепления промысловых участков

На Камчатке обсуждают возможные подходы к перезакреплению за добросовестными пользователями участков для промысла анадромных видов рыб без торгов. Очень важно сохранить возможность работы для добросовестных пользователей, заявили краевые власти.

Вопрос о сохранении за предприятиями рыболовных участков обсудили на расширенном заседании Камчатского рыбохозяйственного совета. Встречу проводил губернатор Владимир Солодов.

На парламентских слушаниях по вопросам рыбной отрасли, проходивших в октябре, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал о планах по разработке законопроекта о принципах распределения участков для вылова анадромных видов рыб (к ним, напомним, относятся и тихоокеанские лососи). На ноябрьской встрече с сенаторами глава ведомства отметил, что при этом нужно заложить принцип поддержки добросовестных пользователей.

В 2028 г. в Камчатском крае заканчивается срок действия большинства договоров на право пользования участками для промышленного рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Вопрос преемственности ранее действовавших принципов (учитывая вложенные инвестиции, построенные заводы) и сохранения за камчатскими пользователями рыболовных участков имеет большое значение для социально-экономической стабильности региона, подчеркнули краевые власти.

«Наша основная задача — защитить тех, кто рыбачит, кто создал рабочие места, кто эффективно работает последние 12-13 лет, кто вложил десяти или сотни миллиардов рублей в строительство береговых заводов. На Камчатке рыбоперерабатывающее заводы – лучшие в стране, а может быть и в мире. Такого количества инвестиций не было на территории нашей страны, такого эффективного роста производства на береговых заводах точно не наблюдается ни в одном другом регионе», — цитирует пресс-служба председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына.

В качестве критериев, по которым будут оценивать добросовестность предприятий, власти региона предлагают следующее: процент береговой переработки от улова водных биоресурсов (более 50%); выполнение социально-экономических обязательств по развитию территории региона; участие в рыбоохранных мероприятиях; участие в научном сопровождении промысла.

Добросовестным пользователям необходимо предоставить приоритетное право на перезаключение договоров без торгов, считают в правительстве края.

«При решении этой задачи нужно соблюсти несколько условий. Первое – дать возможность сохранить доступ к рыбопромысловым участкам за добросовестными эффективными пользователями, вероятно, при определенном взносе, размер которого будет определен Федеральным агентством по рыболовству. Второе –второе отделить те участки, которые не используются по назначению, выделить и по ним порядок навести, и «подтолкнуть» к инвестированию или к участию в жизни региона тех добросовестных пользователей, которые пока недостаточно инвестировали. Я призываю всех внимательно отнестись и дать предложения, чтобы мы отразили общую позицию», — заявил Владимир Солодов.

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