Допустимые уловы на 2023 год продолжают распределять по видам квот

Росрыболовство выпустило новые приказы о распределении объемов для освоения по видам квот на предстоящий год — по району регулирования НАФО и Чудско-Псковскому озеру.

Квоты для промышленного лова в районе регулирования Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике на 2023 г. определены приказом Росрыболовства от 2 декабря 2022 г. № 704. Это объемы для добычи морского окуня, синекорого палтуса, белого налима и других объектов, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказом ведомства от 5 декабря 2022 г. № 706 распределены по направлениям использования квоты в Чудском, Теплом и Псковском озерах. Объемы установлены для промышленного лова, а также для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ранее также вышли приказы о распределении разрешенных объемов по видам квот для Западного, Северного, Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов.

Полные тексты приказов по НАФО и Чудско-Псковскому озеру смотрите в прикрепленных файлах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews