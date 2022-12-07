Александр Панин: Рыбу нужно делать «модной»

Исследование Роскачества показало сокращение доли россиян, недовольных качеством рыбы. Позитивная динамика радует, но необходимо продолжать работу по популяризации рыбной продукции среди россиян — эта задача актуальна в том числе в условиях роста цен, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Россияне стали реже жаловаться на качество рыбы — такие данные со ссылкой на результаты социологического исследования привело Роскачество. В сравнении с показателями 2020 г. доля потребителей, недовольных качеством рыбы, снизилась с 29% до 20%.

«Радует, что есть положительная динамика. Считаю, что нужно продолжать работать над улучшением качества продукции, расширением ассортимента и популяризацией рыбы, — прокомментировал результаты исследования председатель Рыбного союза Александр Панин. — Цена на рыбу растет из года в год, и если не рассказывать покупателям о полезных свойствах и вкусовых особенностях рыбы, не делать ее «модной», люди будут продолжать делать выбор в пользу более дешевого мяса».

Сейчас люди вошли в режим экономии, они уделяют большое внимание цене продуктов. Но это далеко не единственный фактор — например, при увеличении цены на 15,5% в 2022 г. люди покупали на 14% больше форели, чем в прошлом году, отметил руководитель объединения. «Креветка также подорожала почти на 20%, а потребление выросло на 26%. Это говорит о том, что россияне готовы покупать дорогие морепродукты, но необходимо показать, что они платят за качественную, вкусную, полезную еду. Поэтому мы так много говорим о необходимости популяризации — это главный способ увеличить потребление».

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