Северяне просят снизить «ценность» горбуши

Северный научно-промысловый совет рекомендует науке вывести горбушу из перечня ценных пород рыб, а также увеличить лимиты ее вылова, отметили в профильном департаменте Ненецкого автономного округа.

Рекомендацию по горбуше на заседании НПС приняли единогласно, сообщили Fishnews в пресс-центре департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО.

«Это такое революционное решение. Ловите горбушу, сколько хотите. Но это решение позволит сохранить более ценную семгу», — заявил заместитель руководителя ведомства Михаил Ферин.

Напомним, Минсельхоз включил горбушу в список ценных видов в 2020 г. На этот документ в частности, опирается правительство РФ при определении перечня объектов добычи и районов, где могут оставаться участки для организации спортивно-любительского лова.

В департаменте обратили внимание на еще один связанный с горбушей вопрос — определить список прибрежных населенных пунктов региона, жители которых смогут ловить рыбу законно. Их полный перечень направят в Федеральное агентство по рыболовству. Планируется, что далее список в качестве приложения включат в бассейновые правила рыболовства.

«Это позволит нашим жителям спокойно добывать камбалу, горбушу, сельдь, навагу», — подчеркнул Михаил Ферин.

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