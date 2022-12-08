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Зампред согласительной комиссии, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Инвестквоты и аукционы обсудят у Владимира Кашина

Совещание по подготовке ко второму чтению законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов планируется провести 8 декабря у зампреда согласительной комиссии, председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина.

В Госдуме продолжается подготовка к рассмотрению во втором чтении изменений федерального закона о рыболовстве. Напомним, что, одобряя нашумевшую инициативу правительства в первом чтении, депутаты также решили создать по законопроекту согласительную комиссию. Ее возглавил вице-спикер ГД Алексей Гордеев. Первое и пока единственное заседание комиссии он провел в Москве 17 ноября. По итогам ведомствам были поставлены задачи по доработке проекта закона — в том числе в части сроков вступления в силу и защиты субъектов малого и среднего бизнеса.

Совещание по подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении планируется собрать у заместителя председателя согласительной комиссии, руководитель профильного комитета ГД Владимира Кашина 8 апреля. Как сообщает корреспондент Fishnews, к встрече предложен пакет поправок. Речь идет о переносе сроков запуска второго этапа инвестквот по флоту на 1 января 2026 г., исключении положений по квотам добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях, отказе от увязки в один объект инвестиций судов и береговых заводов. Также предложен механизм, как вывести субъекты малого и среднего бизнеса из-под перераспределения объемов на квоты под инвестиции.

Предполагается, что в совещании примут участие депутаты, сенаторы, председатели региональных парламентов, представители федеральных ведомств и отраслевых объединений.

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