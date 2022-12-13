Вице-спикер Госдумы предложила вернуться к теме инвестнормирования

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением создать на площадке парламента межведомственную рабочую группу, которая займется проработкой на перспективу механизма «инвестиционного нормирования» в рыбной отрасли.

О необходимости вернуться к проработке инициативы Камчатского края по инвестиционному нормированию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила на заседании согласительной комиссии по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов, сообщает корреспондент Fishnews.

На определенный период удалось достигнуть компромисса по регулированию, но нужно все-таки думать на перспективу и вырабатывать современные, адекватные механизмы, сказала депутат.

«Я предлагаю создать межведомственную рабочую группу на площадке парламента, которая будет разрабатывать понятие «инвестиционного нормирования». Оно, кстати, шире даже рыбной отрасли», — обратилась к участникам заседания Ирина Яровая.

Напомним, что губернатор Камчатки Владимир Солодов и Законодательное собрание региона направили в Госдуму предложения по использованию в рыбной отрасли механизма «инвестиционного нормирования». Краевые власти позиционируют его как возможность сохранить квотное обеспечение предприятий и при этом привлечь вложения в развитие. Возможный алгоритм: чтобы пользователи могли заключить с регионом соглашение о реализации инвестиционного проекта, а объемы для освоения у таких предприятий исключались из перераспределения в рамках второго этапа квот под инвестиции. Такой механизм власти Камчатского края предлагали включить в уже имевшийся законопроект о втором этапе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews