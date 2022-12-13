Минтай ждет восстановления историко-кулинарной справедливости

Мастер-класс по приготовлению новогодних домашних блюд из филе минтая провел во Владивостоке шеф-повар ресторана «Миллионка» Александр Казакевич. Мероприятие организовала Русская рыбопромышленная компания (РРПК) при поддержке Туристско-информационного центра Приморского края. А в роли участников мастер-класса выступили баскетболисты местного клуба «Динамо».

«Правильная и полезная белая рыба должна быть в рационе каждого человека. Уникальные свойства минтая, а также его вкусовые качества ранее были недооценены нашими потребителями. Сегодня интерес к этой уникальной белой рыбе растет — во многом благодаря тому, что на прилавках магазинов, наконец, появились высококачественные продукты из минтая от российских рыбаков. Эта белая рыба не уступает многим другим видам тресковых, и при этом она доступна любому покупателю. Можно смело сказать, что минтай — это про пользу, вкус и здоровый образ жизни», — отметил директор по производству РРПК Сергей Паршин.

При более чем демократичной цене минтай по своим вкусовым и качественным характеристикам соответствует лучшим сортам рыбы. Так, минтаевый белок практически полностью усваивается организмом человека, что делает эту рыбу оптимальным выбором для детского и лечебно-профилактического питания. Как и все представители тресковых, минтай относится к диетическим продуктам, в нем совершенно отсутствуют углеводы. Эта рыба ценится за высокое содержание йода, фосфора, калия и других полезных веществ.

«Минтай — это полезная, нежная, богатая аминокислотами, минералами, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 рыба. Кроме того, это уникальная рыба, которой легко придать любой вкус», — рассказал шеф-повар ресторана «Миллионка» Александр Казакевич.

Сет мастер-класса состоял из трех блюд: закуска (брускетта с жаренным на углях минтаем), новогодний салат с мандаринами и минтаем горячего копчения, а также приготовленные в духовке рулетики.

Отечественный промысел минтая начался с конца 1940-х гг., когда советские ученые обнаружили крупные скопления этой рыбы у берегов Камчатки. Однако по непонятным причинам минтай тогда сочли малоценной рыбой. В первые годы уловы часто сдавали корейцам, которые имели многовековой опыт добычи и культуру потребления минтая.

В силу природных причин запасы минтая росли. Однако репутация «рыбы для кошек» по-прежнему преграждала ему путь на столы советских граждан. Уловы частично отправлялись на экспорт (а за границей минтай уже распробовали), огромная часть же шла на муку. На вооружение рыбаков СССР поступила целая флотилия огромных рыбомучных плавбаз, способных переработать до 1,2 тыс. тонн сырья в сутки.

Отношение к минтаю в России стало меняться лишь в постперестроечный период, когда россияне постепенно стали входить во вкус. Однако радикальной перемены до сих пор не произошло. Прошедший во Владивостоке мастер-класс с последующей дегустацией показал, как много мы теряем от неправильной оценки минтая.

Баскетболисты «Динамо» оказались прилежными учениками и блестяще справились с гастрономической задачей. Впрочем, Александр Казакевич уточнил, что минтай прост в приготовлении, а потому отлично подходит для домашней кухни.

«В несправедливо пренебрежительном отношении россиян к минтаю виновата, в первую очередь, неправильная обработка при промысле и замораживании. Однако сегодня РРПК благодаря высоким стандартам промысла и производства предлагает потребителю продукцию, отвечающую самым высоким требованиям. Вторая причина — минтай мало кто умеет готовить. Эта очень нежная рыба и из-за неправильного приготовления она часто получается очень сухой», — обратил внимание шеф-повар.

Времена изменились, а значит, пора разрушить стереотипы, связанные с одной из главных промысловых рыб страны, и узнать минтай заново, считают в Русской рыбопромышленной компании.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews