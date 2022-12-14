Про сроки второго этапа квот под инвестиции решили спросить правительство

Согласительная комиссия решила запросить у правительства позицию по сдвижке сроков вступления в силу законопроекта о втором этапе на 2026 г. Информация должна быть представлена в профильный комитет Госдумы до 15 декабря.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев подписал протокол второго заседания согласительной комиссии, созданной для проработки проблемных вопросов законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов. Согласительная комиссия собралась в преддверии заседания профильного комитета ГД.

На заседании говорилось о переносе сроков второго этапа на 2026 г. в части строительства промыслового флота. В протоколе говорится о решении запросить позицию правительства по такой сдвижке и представить до 15 декабря в Комитет Госдумы по аграрным вопросам, сообщает корреспондент Fishnews.

Зафиксировано и поручение Алексея Гордеева по сохранению субъектов малого и среднего бизнеса в крабовом промысле. Минсельхозу, Росрыболовству и Федеральной налоговой службе необходимо представить в профильный комитет ГД предложения по доработке законопроекта, который позволят сохранить при втором этапе объемы долей «исторических квот» по крабу за субъектами МСП.

Еще один пункт — рекомендовать правительству совместно с властями регионов проработать возможность введения в дальнейшем механизма «инвестиционного нормирования» в распределении квот. Такой подход может быть опробован на моллюсках и прочих морепродуктах. С инициативой по «инвестиционному нормированию», напомним, выступили власти Камчатского края.

В протоколе отмечена в целом поддержка участниками заседания представленных поправок к законопроекту «с учетом их юридико-технической и лингвистической проработки к рассмотрению на заседании Комитета Государственной думы по аграрным вопросам».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews