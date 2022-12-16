Алексей Буглак: Россия должна сохранить сильную позицию на рынке минтая

Отечественной минтаевой индустрии угрожают как неопределенность на внешних рынках, так и готовящийся второй этап инвестквот, отмечает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Ситуацию на мировом рынке минтая глава АДМ обрисовал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Россия — крупнейший поставщик белой рыбы на мировой рынок с долей около 35%, в том числе минтая — 25%. По большому счету, в мире два основных добытчика этой рыбы — Россия и США. Итоги минтаевого сезона на Аляске ощутимо отстают от показателей прошлого года: освоено 1,19 млн тонн (-17%). Это связано с резким падением запаса и сокращением общего допустимого улова. Производство сурими сократилось на 17%. Выпуск филе держится на уровне прошлого года, но на 30% ниже «допандемийного» 2019 года. Аналогично ужался и американский экспорт филе минтая. При этом растут поставки аляскинской продукции на внутренний рынок: он вынужден платить больше, чтобы конкурировать с экспортом, а более дешевое китайское филе второй заморозки потеснили с рынка защитными мерами», — рассказал Алексей Буглак.

Россия при этом увеличила производство филе минтая на 30%, но с учетом слабой динамики в США и сокращения экспорта филе из Китая, можно говорить о выпадении с рынка 80–90 тыс. тонн филе. В итоге цена на него в начале и середине года достигла рекордного уровня за всю историю наблюдений. Но очевидно, что резкие ценовые качели неизбежно приведут к кризису потребления. И признаки ценового охлаждения уже дают о себе знать, обратил внимание президент ассоциации.

«На мой взгляд, в таких условиях очень важно здраво оценивать ситуацию. Можно и, безусловно, нужно заниматься поиском новых рынков, но надо четко понимать, что ни один из них пока не способен заменить европейский рынок филе минтая стоимостью 1,3–1,4 млрд долларов. Многие годы там формировалась индустрия потребления, переработки, в том числе с помощью тарифно-таможенных мер регулирования. Кроме того, этот рынок все еще самый платежеспособный. Сегодня ни один другой рынок не способен платить такие деньги за филе минтая, как европейский или американский (который закрыт для российской продукции уже давно)», — подчеркнул глава АДМ.

Он особо отметил: несмотря на отсутствие официальных запретов, ситуация с поставками в Европу остается очень сложной и неопределенной. «Мы видим, что давление на российскую продукцию на внешних рынках растет, звучат призывы к бойкоту. Политический риск оцифровался в рекордную разницу в цене между российской и американской продукцией на европейском рынке», — сообщил Алексей Буглак. По его словам, крупнейшие покупатели российского минтая публично заявляют о поиске альтернативных источников для снижения своих рисков. И резкий рост экспортных поставок в текущем году не должен вводить в заблуждение: покупатели формировали запасы на случай перебоев с поставками, это не сигнал, что все хорошо с экспортом, акцентировал руководитель отраслевого объединения.

Российский же рынок, по словам Алексея Буглака, растет, но его емкость ограничена. Последние годы отечественные предприятия увеличили поставки минтая в РФ до рекордных уровней, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

«В прошлом году мы поставили 230 тыс. тонн такой продукции на внутренний рынок, в текущем году, думаю, объем будет сопоставим. По нашим оценкам, доля минтая в среднестатистической «рыбной» корзине, если использовать методику Росстата, составляет 16% — это немало», — заметил глава АДМ.

Поэтому, если говорить о дальнейшем увеличении, нужно понимать, за счет чего оно может быть достигнуто, подчеркнул президент ассоциации. Это, безусловно, развитие внутренней переработки, причем выпуск именно потребительской продукции, разработка и запуск новых товаров, например, полуфабрикатов.

«Но все-таки мы не можем заставить потребителя покупать один минтай. Людям нужно разнообразие, есть определенные особенности потребительского поведения, и это всё необходимо учитывать и реально смотреть на вещи», — отметил Алексей Буглак.

Он уверен, что определяющее значение для отрасли будет иметь второй этап программы инвестквот. Первый этап и крабовые аукционы стоили отрасли 430 млрд рублей — это инвестиции в долг, напомнил собеседник Fishnews. Очевидно, что второй этап инвестквот обойдется еще дороже: стоимость строительства флота и заводов возрастет кратно, вероятно, подорожают и крабовые квоты. По некоторым оценкам, инвестиции второго этапа могут достигнуть триллиона рублей.

«Повторю: это всё кредитные деньги. И отрасли придется их отдавать, — акцентировал глава АДМ. — Как — большой вопрос, особенно когда ситуация на внешних рынках в полной неопределенности, издержки растут».

Также он обратил внимание на то, что рыбаки последние несколько лет работали в условиях природного изобилия, суммарные ресурсы сельди и минтая на Дальнем Востоке составляли 2,3–2,4 млн тонн в год. Но так будет не всегда, запасы цикличны, и фаза роста всегда сменяется фазой снижения, напомнил руководитель отраслевого объединения.

«Это важно учитывать, чтобы не допустить перекапитализации и создания излишних промысловых мощностей. 15 траулеров, запланированных в рамках первого этапа, обеспечат более 800 тыс. тонн промысловых мощностей. Даже при текущем высоком ОДУ — это 35% от суммарного вылова минтая и сельди. Ведь инвесторы строят супертраулеры под определенное ресурсное обеспечение, выраженное в процентах. И если ОДУ будет сокращаться, то ресурсное обеспечение тоже. Это очень серьезная проблема, о которой сегодня не говорят», — подчеркнул Алексей Буглак.

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