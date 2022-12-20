Морской еж Заполярья поехал покорять Южную Корею
Из Мурманской области в Республику Корея отправлена первая партия охлажденной икры морского ежа. Поставки планируется продолжать и в будущем году.
На право экспорта этой продукции в Южную Корею в регионе аттестовано одно перерабатывающее предприятие, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
13 декабря под контролем специалистов Североморского межрегионального управления ведомства в республику отправились первые 10 кг икры морского ежа. Предварительные лабораторные исследования показали, что товар соответствует корейским требованиям.
Напомним, предприятия Мурманской области экспортируют продукцию из морского ежа также в Белоруссию, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.
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