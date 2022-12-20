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Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Лев Бочаров: Отраслевая наука должна работать на перспективу

Мониторинг рыбных запасов очень важен, но круг задач ученых гораздо шире, подчеркивает советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров. Он уверен: пришло время серьезно заниматься долгосрочным прогнозированием динамики водных биоресурсов.

Современная система продажи квот, по сути, предлагает на аукционе доли, существующие на момент проведения торгов, напомнил советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев Бочаров в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Всем известно, что водные биологические ресурсы имеют определенную динамику, причем на нее влияют две основные составляющие. С одной стороны, это антропогенное воздействие — законный промысел, браконьерство и т.д. С другой стороны, природная динамика популяций, изменения в структуре биоценозов как следствие процессов внутри экосистем. Короче говоря, состояние ВБР, их промысловые запасы, а значит, квоты и доли квот непрерывно меняются, иногда медленно, а в некоторых случаях весьма заметно. Поэтому ученые и определяют ежегодно рациональный уровень изъятия (общий допустимый улов и рекомендованный вылов)», — отметил советник президента ВАРПЭ.

Таким образом, «наполнение» долей квот, купленных рыбацкими компаниями на аукционах в течение срока, на который они приобретены, будет меняться год от года, иногда значительно, подчеркнул он.

Лев Бочаров обратил внимание, что ресурс предоставляется на довольно длительный срок — 10–15 лет, и доля квоты, которую покупает предприниматель, — это сотни, а иногда и тысячи тонн. Следовательно, экономические последствия изменений «наполнения» долей квот могут быть очень существенными.

«Поэтому здесь есть площадка для работы ученых: продавая квоты на длительный срок, нужно иметь или прогноз динамики запаса, или какие-то усредненные оценки его на период действия договора, — подчеркнул собеседник Fishnews. — Авторитет аукционной системы подрывают такие ситуации, как, например, невозможность реализации купленных долей квот камчатского и синего крабов в подзоне Приморье из-за закрытия промысла в связи с резким падением запасов».

Самое главное, по мнению Льва Бочарова, — иметь долгосрочный прогноз состояния сырьевой базы, лет на 10 вперед, он чрезвычайно важен. Это необходимо не только для аукционов, но и для развития всего рыбохозяйственного комплекса страны.

Такие прогнозы нужны рыбакам для планирования хозяйственной деятельности, своевременного переоснащения производственных мощностей, выбора инвестиционных решений. Нужны они и федеральным органам исполнительной власти при оценке налоговой базы, выработке способов распределения квот, обосновании инвестиционной политики, формировании правил рыболовства и т.д., перечислил советник президента ВАРПЭ. По его словам, существующие сейчас экспертные способы долгосрочного прогнозирования состояния ВБР недостаточно обоснованы и ненадежны. Следовательно, стоит задача обеспечить отрасль более надежными методами долгосрочного прогнозирования состояния сырьевой базы.

«Для этого придется заняться рядом не решенных до конца научных проблем. В частности, разобраться, наконец, с популяционной структурой таких важнейших объектов промысла, как лососевые и минтай. Не обойтись здесь и без расширения биоценологических исследований, без создания новых математических моделей. В целом реализация этого научного проекта займет не один год, поэтому начинать надо «уже вчера», — резюмировал Лев Бочаров.

Он перечислил и ряд других важных направлений развития рыбохозяйственной науке — о них читайте в полном интервью на сайте Fishnews.

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НазадМетки: браконьерствоварпэкрабминтай
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