Совет Федерации готовится рассмотреть закон о квотах

На заключительном в этом году заседании Совет Федерации планирует рассмотреть изменения закона о рыболовстве, предполагающие новый этап инвестквот и аукционов. Запустить вторую волну собираются уже со следующего года.

Закон о втором этапе инвестквот и аукционов включен в проект повестки заседания Совета Федерации на 23 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Резонансные изменения, предложенные правительством, Госдума приняла сразу в двух чтениях 20 декабря . Основное изменение по сравнению с редакцией первого чтения: исключены аукционы по квотам добычи «моллюсков и прочих водных беспозвоночных». В то же время Дума поддержала второй этап торгов по крабам и новую волну инвестиционных квот по рыбе — с обязательствами строительства судов и береговых заводов. Поправка о переносе на 2026 г. второго этапа в части распределения квот под строительство флота не прошла.

Спикер СФ Валентина Матвиенко ранее подчеркивала, что при рассмотрении изменений закона о рыболовстве обязательно должна учитываться позиция регионов . На это же обещали опираться в профильном комитете Совета Федерации . «Мы — палата регионов. Мы должны опираться на опыт, на позицию, на интересы регионов», — заявлял глава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

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