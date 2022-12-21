Ответственным за инвестквоты назначили правительство

Госдума одобрила запуск второго этапа инвестквот и крабовых аукционов с 2023 г. Но ответственность за реализацию нового закона, особенно в части судостроения, будет нести правительство, заявили депутаты.

Поправки и гарантии

Резонансный законопроект, предусматривающий второй этап инвестиционных квот и новый виток крабовых аукционов, 20 декабря был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. В ходе обсуждения и председатель нижней палаты Вячеслав Володин («Единая Россия»), и его заместители-сопартийцы Алексей Гордеев и Ирина Яровая, и глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) неоднократно повторяли, что по сравнению с первым чтением текст документа был серьезно доработан с учетом интересов малого и среднего бизнеса и прибрежных регионов.

Решение создать согласительную комиссию было очень правильным, подтвердила Ирина Яровая. «Это позволило выстроить диалог с регионами, с губернаторами и с рыбаками. По итогу мы фактически видоизменили закон»,— высказала мнение депутат, посетовав, что идеального варианта добиться все равно не удалось.

В итоге ко второму чтению профильный комитет рекомендовал одобрить 85 из 125 поступивших поправок. В частности из законопроекта были исключены аукционы по квотам на вылов моллюсков и других водных беспозвоночных (за исключением крабов) — «от кальмара до ракообразных», как выразился Владимир Кашин, оценивший суммарный объем этих ресурсов на уровне 27 тыс. тонн. «Мы также отработали с целой группой поправок, сохранили «историческую» составляющую — и все что касается рыбы, и все что касается той доли крабов, которой занимается малый и средний бизнес», — отметил он.

Средства, которые будут поступать в бюджет от крабовых аукционов, по словам главы комитета, планируется направлять на развитие АПК и рыбохозяйственного комплекса, а также на развитие сельских территорий. Кроме того, из перечня объектов инвестиций исчез «рыбоперерабатывающий комплекс», объединявший береговой завод и добывающие суда, — против такой искусственной связки активно возражали прибрежные регионы.

Отдельно Владимир Кашин остановился на поправке по срокам вступления закона в силу. Он напомнил о систематических задержках со строительством судов на российских верфях. «Из первого этапа инвестквот 105 кораблей должны были построить, но построили сегодня 7 рыболовецких и 3 крабовых корабля», — указал парламентарий.

Чтобы дать судостроителям время завершить все заказы, участники согласительной комиссии предлагали отложить начало второго этапа до 2026 г., а крабовые аукционы и вовсе сдвинуть на 2034 г. Однако в вопросе сроков кабмин занял жесткую позицию.

«Отрасль готова к реализации с 2023 года, — заявил в ходе пленарного заседания замглавы Минсельхоза Иван Лебедев. — Мы не подведем. Понимаем, что это действительно рывок и технологическое перевооружение — то, которое необходимо стране в этих непростых условиях».

По словам статс-секретаря — замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, до конца года планируется сдать 7 судов — в дополнение к 10 уже построенным. Достройка еще 29 судов, спущенных на воду, по расчетам министерства завершится в 2023 г. «На сегодняшний день верфи освобождаются, стапельные места освобождаются», — заверил замминистра. Он уточнил, что в программе инвестквот 2.0 готовы участвовать более 30 верфей, но попросил ограничить количество проектов судов, чтобы обеспечить серийное строительство и облегчить локализацию или замену судовых комплектующих.

Идти на конфликт с правительством депутаты не рискнули. Однако Вячеслав Володин отметил, что законопроект будет сопровождаться постановлением Госдумы. «Руководствуясь правом парламентского контроля, мы будем раз в полгода мониторить реализацию закона с позиции именно строительства судов, — проинформировал спикер ГД. — Будем осуществлять контроль и обсуждать эти вопросы до тех пор, пока нормы не будут реализованы в полном объеме. Потому что речь идет о реализации в том числе первого этапа, о котором тут также говорилось, что он недостаточно эффективно сегодня выполняется».

По словам Ирины Яровой, в рамках согласительной комиссии депутаты настаивали на запуске второго этапа с 2026 г. «Не скрою, мы боролись за это решение. Но поскольку мы работаем с правительством в диалоге и в понимании того, что нужно идти на конструктивные решения и развитие, значит, правительство сегодня публично берет на себя ответственность с гарантиями, которые будем контролировать каждые полгода. И это будет не формальный разговор. Это будет разговор сущностный», — пообещала вице-спикер. «В случае невыполнения хода строительства судов у нас с вами будет возможность приостановить действие закона», — добавил Алексей Гордеев.

Для споров не хватило времени

После одобрения законопроекта во втором чтении Владимир Кашин предложил сразу рассмотреть его в третьем. Он отметил, что текст постановления предусматривает участие в контрольных мероприятиях Счетной палаты. «Мы также подстраховали этим постановлением те структуры, те компании, которые могут попасть под «ножницы», которые взяли кредиты и от второго этапа могут пострадать. Их тоже надо правительству защитить в целом», — обратил внимание председатель профильного комитета.

Николай Харитонов (КПРФ), возглавляющий комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики — соисполнитель по законопроекту, напротив предложил не спешить — за пару недель, оставшихся до Нового года, «никуда ничего не уплывет». А депутаты из фракций «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» порекомендовали дождаться официального заключения Счетной палаты (СП) по первому этапу инвестквот — доклад об итогах проверки планировалось представить на коллегии СП, проходившей параллельно с заседанием Госдумы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, решение завершить все дискуссии по законопроекту одним днем было поддержано думским большинством, несмотря на то что вопросы, которые парламентарии поднимали еще во время первого чтения, по большей части остались без ответа. По мнению Розы Чемерис («Новые люди»), было бы целесообразно перенести хотя бы новые крабовые торги. Это как соответствует позиции ФАС, уже убравшей из национального плана развития конкуренции положения о замене исторического принципа распределения квот на аукционах, так и учитывает риски для бизнеса.

«Главным и во многих случаях единственным источником инвестиций в строительство судов-краболовов являются промышленные крабовые квоты. Они закреплены за предприятиями. Их распределение на аукционах поставит под угрозу обязательства предприятий по строительству краболовов первого этапа программы», — изложила позицию фракции депутат.

«Думу сломали прямо через колено, причем все решения согласительной комиссии в корзину отправили!» — возмутился замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг. Он предупредил, что законопроект приведет к передаче значительной части морских биоресурсов в одни руки. «Мы не только убиваем рыбную отрасль. Мы вообще-то убиваем конкуренцию, и на самом деле мы создаем условия для роста цен на морепродукты внутри РФ. И государство ничего не получит, и граждане еще столкнутся с ростом цен, вот за что вы сейчас будете голосовать», — обратился он к коллегам по нижней палате.

Представитель ЛДПР Станислав Наумов усомнился, что можно говорить о какой-либо ответственности сотрудников министерства за неисполненный закон. Он предложил доработать текст постановления Госдумы и усилить персональную ответственность руководства правительства «за неизбежный срыв инвестиционных контрактов в 2023 г.».

«Мы имеем информацию от малых и средних предприятий Дальневосточного региона. Банки пересматривают условия кредитования по текущему оборотному финансированию, поскольку предполагаемое изъятие квот на вылов ресурсов — это огромный финансовый риск с точки зрения действующей финансовой банковской системы», — подчеркнул депутат и высказал опасения по поводу возможных проблем с рыбным экспортом из-за потери части производителей.

Несмотря на замечания фракций, законопроект был принят и в третьем чтении: 289 голосов за, 115 — против и один воздержался. Вячеслав Володин напомнил, что одобренный Госдумой закон в конце концов поступит на подпись главе государства. «Тот, кто считает, что он ответственность берет больше, чем президент, должен тоже об этом задуматься», — предостерег он коллег, а представителей Минсельхоза и Минпромторга попросил выполнить все обещания.

«Потому что через полгода мы соберемся. У нас другие отношения сейчас с правительством, мы понимаем с вами вместе ответственность за принятые решения. И если только через полгода не получится ответить на эти вопросы, кому-то придется уйти», — предупредил чиновников председатель Госдумы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews